Госкорпорация ВЭБ.РФ планирует расширить финансирование проектов технологического суверенитета за счет средств российских частных инвесторов. Об этом сообщил первый зампред ВЭБ Алексей Мирошниченко. По его словам, компании, привлекающие деньги по программе, будут дополнительно выпускать финансовые инструменты для физических лиц. Первый проект может быть реализован в 2025 году.

Правительство и Банк России разрабатывают разные решения для привлечения длинных денег в экономику, в том числе от населения. Так, Центробанк выступал за разработку стимулов для компаний, задействованных в трансформации экономики при размещении ценных бумаг.

По мнению Мирошниченко, в условиях высоких ставок банки не могут сильно экономить на финансировании проектов технологического суверенитета.

На данный момент рассматривается два типа финансовых инструментов, которые будут предлагаться частным инвесторам, — структурные ноты и цифровые финансовые активы. Их доходность будет привязана к ценам базовых активов, так или иначе связанных с продукцией компаний, получающих финансирование в рамках техсуверенитета, отметил Мирошниченко.

Структурная нота — финансовый инструмент, который имеет в своем составе бинарные опционы, то есть контракты, по которым трейдер делает ставку на рост или снижение цены определенного актива. Доход зависит от базового актива, таким активом может быть практически любой индикатор.

Цифровые финансовые активы — это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением об их выпуске.

Мирошниченко не уточнил, будут инструменты, выпущенные проектами техсуверенитета, предназначены для квалифицированных или неквалифицированных инвесторов.

«Мы говорим о тех инвесторах, для которых это будет не основным, а дополнительным инструментом в портфеле для диверсификации», — отметил он, указав, что ВЭБ.РФ «обсчитывает опцию», чтобы такие активы выпускались под гарантии госкорпорации.

Мирошниченко с осторожностью оценивает объемы возможных размещений. «Пока на горизонте ближайших пары лет можно говорить, что на альтернативные инструменты будет приходиться 5–10% финансирования, привлеченного проектом», — предположил он.

На конец 2024 года в реестре ВЭБ — 43 проекта техсуверенитета на 1,034 трлн руб. В первый год действия программы в нее попали 12 проектов общей стоимостью 265 млрд руб., а за второй — 31 проект на 769 млрд руб. Ранее ВЭБ прогнозировал, что портфель увеличится на 350–400 млрд руб.

Превышение плана на год обеспечил один крупный проект, который реализуется совместно бизнесом и государством, пояснил Мирошниченко. Детали он не раскрыл.

Эксперты считают, что инструменты от проектов техсуверенитета в условиях существующего регулирования не станут массовым продуктом и, скорее, подойдут только для квалифицированных инвесторов. По данным ЦБ, сейчас в России 824 тыс. «квалов», но им принадлежит большая часть активов физлиц — 77%.

Напомним, что с января по ноябрь 2024 года общий объем инвестиций в недвижимость составил 1,05 трлн руб., превысив на 50% результат аналогичного периода 2023 года. В 2025 году они могут сократиться более чем на треть, а в площадки под жилье — на 40%, считают эксперты. Это связано с высокой ключевой ставкой и дорогим финансированием.