Российский рынок сделал значительный шаг в сторону этичного потребления с утверждением первого государственного стандарта, регулирующего производство веганской парфюмерии, косметики и бытовой химии, считают в «Роскачестве». Документ вводит строгие требования, полностью запрещающие использование ингредиентов животного происхождения.

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Новый стандарт предполагает комплексный подход к подтверждению веган-статуса продукции. Особое внимание уделяется вопросам маркировки — потребители должны получать исчерпывающую и достоверную информацию о продукции.

Актуальность документа обусловлена несколькими ключевыми факторами. Прежде всего, это стремительно растущий спрос на эко-продукцию. Не менее важна поддержка отечественных производителей, получающих четкие ориентиры для развития в этом сегменте. И конечно, стандарт отвечает глобальному тренду на осознанное потребление, который набирает силу и в России.

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Внедрение стандарта проходит поэтапно. Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения, где производители, эксперты и потребители могут внести свои предложения. После завершения доработок, которые продлятся до конца года, стандарт планируется ввести в действие в начале 2026 года.

Новый ГОСТ является важным инструментом формирования цивилизованного рынка этичной продукции. Для производителей это четкие правила игры, для потребителей — гарантия соответствия продукции заявленным характеристикам, а для всей отрасли — стимул к развитию инновационных растительных рецептур.