SignalFire успешно привлекла свыше $1 млрд для инвестирования в стартапы в области искусственного интеллекта. Новое финансирование увеличивает общий объем активов компании из Сан-Франциско до $3 млрд. Полученные средства будут направлены на поддержку стартапов через различные фонды, при этом особое внимание будет уделено компаниям, разрабатывающим приложения на основе искусственного интеллекта.

Генеральный директор SignalFire Крис Фармер заявил, что их инвесторы разделяют взгляды компании и подчеркнул, что применение искусственного интеллекта является ключевой возможностью нашего времени.

В основе стратегии компании лежит собственный инструмент под названием Beacon AI, который, как утверждают в компании, способен выявлять рыночные тренды, помогать компаниям в поиске кадров и разработке продуктов.

В портфель SignalFire входят такие компании, как Grammarly, EvenUp, ClassDojo и Flock Freight. Кроме того, фирма также вложила средства в Frame.io, которую в 2021 приобрела Adobe за $1,3 млрд.

Последние годы оказались довольно сложными для венчурных фондов, так как рост процентных ставок отвлек инвестиции от стартапов, что привело к значительным изменениям в этой отрасли.

Одним из позитивных факторов является то, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, продолжают активно получать инвестиции и зачастую достигают высоких оценок на рынке.

Несмотря на то что некоторые эксперты обеспокоены высокой стоимостью многих AI-компаний, Фармер уверен, что человечество находится на пороге нового этапа, который он назвал «началом суперцикла ИИ».

Ранее генеральный директор компании Honor заявил, что в течение следующих пяти лет планируется инвестировать $10 млрд в разработку искусственного интеллекта для своих устройств. Honor также намерена активно развивать сотрудничество с Google и Qualcomm для реализации передовых ИИ-решений.