Основатели стартапов рассчитывают на постоянное увеличение финансирования и повышение капитализации своих компаний. Однако такие факторы, как мировые кризисы или рост процентных ставок, могут существенно повлиять на способность бизнеса поддерживать свою рыночную стоимость. В результате стартапы вынуждены привлекать финансирование по более низким ценам. Вопреки распространенному мнению, такие сделки не обязательно оказывают разрушительное воздействие на будущее стартапа.

На конференции TechCrunch Disrupt 2024 Нихил Басу Триведи, соучредитель Footwork, рассказал о первых инвестициях, которые компания получила в 2021 году. Он упомянул, что им пришлось провести снижение раунда финансирования для одного из стартапов, кардинально изменившего свою стратегию из-за последствий пандемии.

Басу Триведи отметил, что Footwork обновила структуру своего капитала и создала новый пул опционов. Он также добавил, что новая бизнес-модель компании, под названием Table22 помогла не только выстоять, но и добиться успеха. На прошлой неделе Table22 объявила о привлечении $11 млн в рамках инвестиционного раунда серии A, который возглавила компания Lightspeed Venture Partners.

Несмотря на то, что далеко не всем компаниям, столкнувшимся со снижением оценок, удается полностью восстановиться, Эллиот Робинсон, партнер Bessemer Venture Partners, призвал стартапы придерживаться выбранного курса. «Спад, это нормально, — сказал он. — В жестких рыночных условиях он может обернуться победой. Возможно, вы не увидите этого до четвертого или даже шестого квартала, но если решите стоять на своем, все получится».

В качестве примера можно привести известную компанию Ramp, оценка которой снизилась с $8,1 млрд до $5,8 млрд. Падение составило 28%. Однако в апреле Khosla Ventures частично восстановила свою рыночную стоимость до $7,65 млрд.

По данным PitchBook, во время пандемии сделки на понижение были не очень распространены, но в первой половине 2024 года их доля от всех сделок выросла в два раза — с 7,6% в 2021 году до 15,7%.

Капитализация стартапов значительно снизились после того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки, и многие компании по-прежнему имеют заниженную оценку по сравнению с их показателями, говорит Дайна Грейсон, соучредитель Construct Capital. Некоторые из этих компаний, возможно, рассматривают возможность снижения объемов финансирования, но для многих заключить такие сделки будет весьма сложно.

В случае понижающего раунда, основатели и сотрудники получают меньшую долю в компании. «Для многих основателей самой сложной частью является поддержание морального духа команды», — говорит Грейсон. Тем не менее, по ее словам, можно найти способы мотивировать людей даже в таких сложных ситуациях.

Робинсон, который за последние полтора года руководил тремя компаниями, пережившими периоды спада, объяснил, как инвесторы мотивировали сотрудников и руководителей одной из этих компаний. Он объяснил, что, несмотря на убытки из-за снижения стоимости, инвесторы создали бонусный фонд, чтобы наградить всю команду денежной премией, если они смогут добиться роста выручки на 60% за определенный период.

Кроме того, для основателей и топ-менеджеров был выделен дополнительный бюджет в виде опционов на акции, если они достигнут определенных показателей выручки. «Это позволило нам сделать цели компании и руководства очень прозрачными», — сказал он. Кроме того, это напомнило сотрудникам, что положение компании по-прежнему стабильно.

Ранее бывший разработчик Google и основатель собственной фирмы FPV Уэсли Чан, рассказал, как успешно инвестировать в многомиллиардные компании-единороги и на что обращать внимание при выборе стартапа. Сам он инвестировал в Canva, Flexport, Guild Education, RobinHood, AngelList, Plaid и Ring.