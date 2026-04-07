Венчурный рынок Центральной Азии завершил 2025 год с рекордным объемом $320 млн. Однако за этой внушительной цифрой скрывается сильная концентрация капитала, свойственная незрелым рынкам: 61% объема обеспечили всего две крупные сделки — раунд стартапа Higgsfield на $130 млн и инвестиции в Uzum на $65,5 млн.

В 2024 году объем венчурного рынка Центральной Азии оценивался в $95 млн. По итогам 2025 года рынок вырос более чем в три раза. Без учета сделок Uzum и Higgsfield объем составил бы $124,5 млн. Это более скромный показатель, но и он означает рост более чем на 30% год к году.

Ключевой проблемой региона остается дефицит венчурного капитала. По расчетам аналитиков, текущий объем активов под управлением (AUM) местных фондов составляет около $1 млрд, тогда как для полноценного развития требуется от $3 до 10 млрд. Ежегодная нехватка прямого финансирования оценивается в $0,5–1,1 млрд. В пересчете на душу населения регион привлекает всего $4 инвестиций на человека. Для сравнения: в Европе этот показатель составляет $100–300, а в США превышает $1000. Разрыв с развитыми рынками доходит до 250 раз.

Эти показатели указывают на главное «узкое горлышко» венчура в регионе — недостаток проектов, а не их качество. Эти структурные показатели обнажают главное «узкое горлышко» венчура в регионе — это количество, а не качество проектов. Конверсия стартапов в сделки в Центральной Азии аномально высока по глобальным меркам и составляет 18,5%. При этом плотность профинансированных команд остается низкой: всего 4,6 стартапа на 1 млн человек. В результате рынок остается преимущественно на ранних стадиях. На посевные стадии (Seed) приходится 80% сделок, еще 20% забирает Pre-seed, тогда как раунды стадии, А и выше практически отсутствуют.

На фоне макроэкономических факторов центр венчурной активности в регионе постепенно смещается в сторону Узбекистана. Экономика страны с населением 38 млн человек и прогнозируемым ростом ВВП в 6% в 2026 году формирует большой внутренний спрос. За год объем инвестиций здесь удвоился, а на рынок вышли сразу семь новых локальных VC-фондов. Показательно, что 85% финансирования в стране обеспечивает внутренний капитал. При этом узбекские стартапы пока остаются регионально замкнутыми: 79% их трансграничных сделок уходит в Казахстан, а 15% — в Азербайджан. Самым популярным сектором с долей 47% выступает EdTech.

Главным сигналом взросления любой венчурной экосистемы являются успешные экзиты, без которых невозможен возврат капитала и создание новых фондов. Знаковым примером 2025 года стала сделка по поглощению сервиса BILLZ структурой TBC. По оценке аналитиков, несмотря на 10−30-кратное отставание от Израиля и Восточной Европы по общему объему инвестиций, Центральная Азия демонстрирует быстрый рост, постепенно институционализируется и готовится к масштабированию.

