Собственные предприятия российских компаний, производящих электронику, загружены менее чем на половину из-за наличия на рынке более дешевых контрактных площадок, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на профильном рынке. Так, контрактные производства занижают общую себестоимость производства на 20-30%. В то же время они проигрывают конкуренцию аналогичным иностранным предприятиям.

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По данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) сейчас в России около 20 именно контрактных производственных площадок для электроники, и еще около 50 компаний комбинируют продуктовый бизнес и сервис контрактного производства.

Собеседник газеты рассказал, что за последние два года в России открылось около 30 контрактных производств электроники. Специалисты отмечают, что из-за возросшей конкуренции на рынке контрактных площадок стоимость заказа за последний год снизилась на 20-30%.

На данный момент ни одна российская площадка не сравнялась по ценам с китайскими контрактными производствами, отметил гендиректор ЦТС Дмитрий Фомичев. По его словам, «сейчас конкуренция идет не между контрактными площадками, а между отечественными и иностранными», и российские компании ее проигрывают.

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В середине марта АРПЭ предложила председателю правительства России Михаилу Мишустину рассмотреть принятие мер поддержки отечественных компаний в условиях возможного возвращения зарубежных вендоров.