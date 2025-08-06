Организаторы Венецианского кинофестиваля официально подтвердили факт серьезного кибервторжения, в результате которого были скомпрометированы персональные данные аккредитованных участников предстоящего мероприятия.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости



По данным расследования, хакеры получили доступ к серверам фестиваля 7 июля, скопировав конфиденциальную информацию, включающую полные имена, контактные данные, почтовые адреса и налоговые идентификаторы.

Среди пострадавших оказались представители международных СМИ, в том числе журналисты авторитетного издания The Hollywood Reporter. В официальном заявлении представители фестиваля подчеркнули, что ИТ-специалисты немедленно отреагировали на инцидент, заблокировав пораженные системы и подключив к расследованию правоохранительные органы. Уже ведется восстановление поврежденных данных.

Для участников, чьи данные могли оказаться под угрозой, создана специальная линия коммуникации. Все запросы и опасения предлагается направлять официальному офицеру по защите данных через электронную почту.

Этот инцидент продолжает тревожную тенденцию кибератак на крупные культурные мероприятия. Три года назад аналогичная атака нарушила работу системы онлайн-билетинга Каннского кинофестиваля, когда злоумышленники использовали ботов для искусственного создания ажиотажного спроса.

82-й Венецианский кинофестиваль, несмотря на произошедший инцидент, планируется провести в запланированные сроки с 27 августа по 9 сентября. Организаторы заверяют, что принимают все необходимые меры для обеспечения кибербезопасности в период проведения мероприятия.

Эксперты по информационной безопасности отмечают, что подобные атаки становятся все более распространенной практикой в отношении крупных международных событий, что требует пересмотра подходов к защите конфиденциальных данных участников.