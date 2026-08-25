Венгерская EdTech-компания BOOKR закрыла сделку серии A объемом €6,1 млн. Она разрабатывает цифровые инструменты для обучения чтению и языкам. Новые деньги, поступившие самой компании, пойдут на развитие бизнеса в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, а также в Северной и Южной Америке.

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Сделку возглавил TCEE Fund IV, инвестиционным консультантом которого выступила 3TS Capital Partners. Среди других участников — Лейб Лури, Роберт Искандер, Infinit Capital Oy и ангельский синдикат FusionWise. В сумму €6,1 млн вошли прямое вложение в BOOKR, покупка акций у действующих владельцев и конвертация прежних финансовых инструментов; сколько новых денег получила сама компания, BOOKR не раскрыла.

Основной продукт компании — школьная платформа BOOKR Class с интерактивными книгами, упражнениями для учеников и инструментами для преподавателей. Главное направление BOOKR — обучение английскому языку; компания также выпускает материалы для изучения немецкого и развития грамотности на венгерском. Ее цифровая библиотека включает тысячи интерактивных книг и более 50 тыс. учебных упражнений.

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Ее продуктами пользуются более 600 тыс. учащихся с платным доступом из более чем 3 тыс. школ в 30 с лишним странах. Компания работает в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, а также в Северной и Южной Америке. За 2025 год BOOKR отчиталась примерно о $2,7 млн выручки и положительной EBITDA.

Часть нового капитала BOOKR направит на расширение сети партнеров и дистрибьюторов за рубежом. Компания также продолжит развивать BOOKR Next для учащихся 10–18 лет и BOOKR Phonics — восьмиэтапную программу, которая учит детей связывать буквы со звуками и постепенно переходить к самостоятельному чтению.

Помимо этого, BOOKR планирует вывести на новые рынки Teacher Dashboard — панель с подбором материалов под учебную программу и анализом успеваемости — и добавить новые языки в Speaking Studio, сервис для тренировки устной речи. Компания также продолжит исследования, чтобы оценить, как использование платформы влияет на понимание прочитанного и языковые навыки учащихся.

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