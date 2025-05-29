Венгрия внедрила роботизированную собаку в Будапештском районе Уйпешт. Эта инициатива направлена на обучение детей основам ухода за домашними питомцами и важности защиты животных с самого раннего возраста. Робот-собака должна вовлекать детей в содержательные уроки об ответственном отношении к животным.

Представленная модель робота-собаки — Unitree Go2, известная своей маневренностью и сенсорными возможностями. Этот робот весом около 15 кг оснащен передовыми датчиками, включая 4D LIDAR L1 собственной разработки Unitree и сверхширокоугольную полусферическую систему обзора 360×90 градусов. Последняя позволяет минимизировать слепые зоны и улучшить обнаружение препятствий. Go2 может управляться дистанционно на расстоянии до 30 метров и имеет на 50% улучшенную точность позиционирования по сравнению с предыдущей моделью.

Робот изготовлен из алюминиевого сплава и высокопрочного инженерного пластика. Он сочетает в себе прочность и легкость конструкции. Одной из примечательных особенностей Unitree Go2 является его способность «следовать рядом», позволяющая ему идти бок о бок с человеком, оставаясь в его периферийном зрении, что улучшает взаимодействие человека и робота. Кроме того, интеграция языковой модели GPT от OpenAI позволяет Go2 понимать человеческие команды и участвовать в беседах.

Инициатива подчеркивает важность вовлечения общества. В рамках мероприятия по представлению робота был проведен конкурс по выбору имени. Ожидается, что робот-собака станет постоянным гостем в детских садах и на общественных мероприятиях Уйпешта, обогащая учебный процесс своим присутствием.

Помимо образовательных целей, муниципалитет рассматривает возможность использования роботизированной собаки для поддержки операций Лиги спасения животных, например, в сложных спасательных миссиях.