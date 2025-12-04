Верховный суд России впервые возложил ответственность на российского ИТ-дистрибутора перед покупателем за прекращение поддержки программного обеспечения, даже с условием того, что это произошло по вине иностранного правообладателя, пишет «Коммерсант».

Freepik

Речь идет о споре между компанией «Инфраматика» и дистрибутором МКТ, входящим в холдинг Fplus. «Инфраматика» приобрела сертификаты на техническую поддержку продуктов Hewlett Packard Enterprise (HPE), но после ухода американской компании из России в 2022 году доступ к услугам был прекращен. Нижестоящие суды ранее отклонили требования покупателя, сославшись на то, что обязательства лежали на HPE.

Однако Коллегия по экономическим спорам Верховного суда, рассмотрев кассационную жалобу, заняла принципиально иную позицию: российский продавец, заключивший договор с покупателем, несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств, даже если часть услуг была делегирована третьему лицу. Суд сослался на статью 403 Гражданского кодекса России, согласно которой должник отвечает за неисполнение обязательств третьими лицами.

Коллегия отметила, что покупатель приобрел сертификат на определенный срок, и невозможность воспользоваться услугой нарушает его права, а внутренние отношения между дистрибутором и правообладателем не имеют значения для конечного клиента. Дело было направлено на новое рассмотрение для определения суммы, которую нужно вернуть пользователю.

Это первое такое решение Верховного суда, создающее основание для аналогичных решений по похожим делам. Эксперты отмечают, что оно укрепляет защиту прав российских покупателей, позволяя им предъявлять претензии непосредственно к локальному дистрибутору.

Для самих дистрибуторов это повышает риски, связанные с поведением иностранных вендоров, и может привести к пересмотру договорных моделей и даже отказу от «сертификатной» схемы продаж поддержки.