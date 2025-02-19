Недавно NASA сообщило, что астероид, обладающий потенциалом для разрушения целого города, имеет вероятность столкновения с Землей равную 3,1% в 2032 году. Это делает его самым угрожающим космическим объектом, когда-либо зарегистрированным современными прогнозами.

Астероид 2024 YR4 — это груда обломков с вероятностью 3,1% столкнуться с Землей в следующем десятилетии. (dzika_mrowka/Getty Images)

В условиях растущей вероятности столкновения с астероидом под названием 2024 YR4 эксперты призывают не паниковать. Международное астрономическое сообщество активно отслеживает ситуацию, и в следующем месяце телескоп «Джеймса Уэбба» начнет наблюдение за объектом.

«Я не паникую, — заявил Брюс Беттс, главный ученый Planetary Society, в интервью AFP. — Естественно, что рост вероятности не вызывает у человека чувства спокойствия. Тем не менее по мере поступления новых данных вероятность может увеличиваться, а затем резко снижаться до нуля».

Астрономы оценивают размеры астероида в диапазоне от 40 до 90 м в диаметре, основываясь на его яркости. Анализ его световых характеристик показывает, что состав астероида довольно обычный и не содержит редких металлосодержащих минералов. Международная сеть предупреждений об астероидах (IAWN) выступила с предупреждением 29 января, когда вероятность удара поднялась выше одного процента. С тех пор это значение колеблется, но продолжает расти.

Новые расчеты NASA показывают вероятность столкновения на уровне 3,1%, а возможный момент удара с Землей намечен на 22 декабря 2032 года.

В последний раз, когда астероид размером более 30 м представлял такую серьезную угрозу, это было в 2004 году с Апофисом. Тогда вероятность его столкновения с Землей в 2029 году временно составила 2,7%, однако последующие наблюдения опровергли эту возможность.

Превышение этого порога считается «историческим», заявил Ричард Мойссл, возглавляющий офис по планетарной защите Европейского космического агентства, который оценивает риск чуть ниже 2,8%. «Это очень редкий случай, — сообщил он агентству AFP — Однако на данный момент это не вызывает кризиса. Это не катастрофа, которая могла бы уничтожить динозавров и не представляет угрозы для всей планеты. В худшем случае это может угрожать лишь отдельному городу».

По словам Беттса из Планетарного общества, данные, полученные с телескопа «Джеймс Уэбб», будут важны для более глубокого понимания траектории астероида.

«Телескоп Уэбб способен регистрировать очень слабые объекты», — отметил он. Что имеет большое значение, так как орбита астероида сейчас направляется к Юпитеру, и следующая близкая похожая ситуация не произойдет до 2028 года. Если вероятность увеличится более чем на 10%, IAWN выпустит официальное извещение, что будет означать рекомендации для всех стран ООН с территориями в потенциально опасных зонах начать подготовительные меры», — объяснил Мойссл.

В отличие от астероида шириной шесть миль (10 км), который стал причиной катастрофы, уничтожившей динозавров 66 млн лет назад, астероид 2024 YR4 называется «убийцей городов». Хотя он не способен вызвать глобальную катастрофу, его влияние может быть весьма разрушительным.

Главная угроза заключается не только в его размере, но и в огромной скорости, достигающей почти 64 тыс. км/ч в момент удара. Если астероид войдет в атмосферу Земли, наиболее вероятным результатом станет воздушный взрыв, который может произойти с мощностью приблизительно восемь мегатонн тротила, что в 500 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Тем не менее существует вероятность, что он может оставить ударный кратер, если его размеры окажутся ближе к максимальным оценкам, отметил Беттс.

Согласно расчетам, зона возможного удара охватывает восточную часть Тихого океана, север южноамериканского континента, Атлантику, Африку, Аравийский полуостров и Южную Азию. Однако Мойссл подчеркивает, что необходимости радикальных действий, таких как массовое переселение, пока нет.

Положительным моментом является то, что у человечества есть достаточно времени для принятия мер. Миссия NASA DART, завершившаяся в 2022 году, продемонстрировала, что космические аппараты способны успешно изменить траекторию астероида. Ученые также предлагают различные альтернативные подходы, такие как использование лазеров для создания тяги путем испарения части поверхности, отклонение с помощью притяжения космического аппарата или применение ядерных взрывов в качестве крайнего средства.

Запуск космического телескопа NASA NEO Surveyor, который планируется на 2027 год, успешно проходит этапы тестирования. В ходе миссии будет использоваться усовершенствованный инфракрасный телескоп, размещенный в специально разработанном корпусе, для обнаружения и изучения астероидов и комет, которые могут представлять угрозу для Земли.