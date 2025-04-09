Эксперты агрегатора туров Onlinetours проанализировали статистику бронирований туров на весну 2025 года и выяснили, какие направления в бюджетном сегменте являются наиболее востребованными у россиян. В топе — Египет, Турция и Таиланд. По данным сервиса, туристы отдают предпочтение проверенным и доступным вариантам.

Этой весной Египет стал лидером по числу бронирований. На него пришлось 27,6% заявок, что на 5,6% больше, чем в прошлом году. Аналитики отмечают, что чаще всего туристы выбирают недельные туры формата all inclusive со средней стоимостью около 198 тыс. руб.

Второе место в топе заняла Турция с долей заявок 18,9%. Средняя стоимость путешествия в эту страну составляет 191 тыс. руб., но в марте и начале апреля она может быть в два раза ниже. По данным экспертов, к маю, особенно с началом школьных каникул, цены существенно вырастут.

Таиланд занял третью позицию в рейтинге. Спрос на туры вырос с 11,8% до 13,5%. Несмотря на высокий средний чек, около 243 тыс. руб., направление продолжает набирать популярность, отметили аналитики.

Четвертое место досталось ОАЭ. По сравнению с 2024 годом количество бронирований сюда выросло на 0,7%, составив 12,3% от общего числа. По данным агрегатора, стоимость тура зависит от месяца поездки — в марте он может обойтись всего в 100 тыс. руб., а к маю цена поднимается почти до 250 тыс. руб.

Россия, несмотря на наиболее низкую среднюю стоимость отдыха, — 65 тыс. руб., — в этом году уступает зарубежным направлениям. Доля внутреннего туризма снизилась до 6,5%. Наибольшим спросом пользуются Сочи, Калининград и Санкт-Петербург.

Также, по данным экспертов, набирает популярность Тунис. На это повлияло возобновление прямых рейсов из Москвы и Петербурга. Средняя стоимость тура составляет 120–150 тыс. руб. Температура воды в апреле и мае ограничивает пляжный отдых, поэтому туристы чаще выбирают экскурсии и отели с подогреваемыми бассейнами.

Анализируя тренды, эксперты пришли к выводу, что россияне стремятся к теплому морю и системе «все включено», но начинают учитывать не только цену, но и погодные нюансы сезона.

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Ранее эксперты выяснили, какие страны российские туристы считают наиболее безопасными. Четверть респондентов признались, что хотя бы раз подвергались кражам или нападениям во время поездок за границу. При этом подавляющее большинство сообщили, что соблюдают меры предосторожности во время путешествий.