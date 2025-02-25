Французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс. Его долю в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) выкупила группа «Нацпроектстрой». СЗКК известна тем, что строила первый участок платной автотрассы Москва — Санкт-Петербург М-11 «Нева».

СЗКК была создана в 2007 году как совместное предприятие «Мостотреста» и Vinci SA. Компания победила в тендере на строительство и эксплуатацию головного участка скоростной автотрассы Москва — Санкт-Петербург на участке 15-58 км. В 2021 году «Мостотрест» передал 50% СЗКК АО «Группа компаний «Нацпроектстрой».

По данным базы СПАРК, в 2023 году СЗКК получила 4,6 млрд руб. чистой прибыли при выручке 11,55 млрд руб. За три квартала 2024 года чистая прибыль компании составила 5,8 млрд руб., а выручка — 10,34 млрд руб.

Vinci S.A. является одним из крупнейших в Европе инфраструктурных холдингов. Ее головной офис находится в Нантере, пригороде Парижа. Компания строит и управляет по концессии автомобильными и железными дорогами, аэропортами и стадионами, а также развивает направление строительства энергетических объектов, в том числе ветряные и солнечные электростанции.

Ранее Vinci S.A. вышла из другого актива, связанного со скоростными автодорогами.

По данным ЕГРЮЛ, 28 декабря 2024 года 100% долей ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП) перешли от нидерландской компании Highway Operations BV гендиректору группы компаний «Нацпроекстрой» Алексею Крапивину. А с 20 января ОССП на 100% принадлежит «Нацпроектстрою».

Highway Operations BV была создана в июле 2015 года, как совместное предприятие «Мостотреста» и Vinci, которым стороны владели по 50% на паритетных началах. На тот момент общая стоимость ОССП составляла 18 млн евро, а доли сторон оценивались в 9 млн евро каждая. В 2022 году чистая прибыль компании составила 1,35 млрд руб. при выручке 8 млрд руб.

В июне 2019 года ВЭБ и бизнесмен Аркадий Ротенберг договорились о создании совместного предприятия. Планировалось, что оно станет крупнейшим игроком в области инфраструктурного финансирования и строительства на российском рынке. В группу вошли активы «Мостотреста» и строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго».

В январе 2020 года активы «Нацпроектстроя» оценивались в 100 млрд руб. Предполагалось, что из этой суммы ВЭБ предоставит до 50 млрд руб. деньгами, а структуры Ротенберга — активами, также на сумму не менее 50 млрд руб.

В конце 2020 года под контроль «Нацпроектстроя» перешло 97% компании «Дороги и мосты», которая была выделена из «Мостотреста». В нее вошли «Трансстроймеханизация», «Таганка Мост», «Мостотрест-Сервис», 25% «Мостострой-11». Проекты «ТЭК Мосэнерго» — Черногорская ТЭЦ, Артемовская ТЭЦ-2, Нижнекамская ТЭС.

Также компания также участвовала в строительстве ЦКАД в Москве, Западного скоростного диаметра в Петербурге, скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург, мостов и путепроводов в составе обхода Хабаровска, в реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС и в строительстве порта Суходол на Дальнем Востоке, а также других объектов.

Помимо этого, «Нацпроектстрой» получил контракт на строительство восьмого этапа трассы М-12 Москва — Казань протяженностью 66 км и стоимостью 123,2 млрд руб. и право на заключение долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство и эксплуатацию основной части обхода Аксая в Ростовской области, являющейся частью проекта реконструкции трассы М-4 «Дон», почти на 86 млрд руб.

В конце 2023 года ВЭБ продал свою долю в 48% в «Нацпроектстрое» группе компаний «1520» Алексея Крапивина. Еще 4% компании он владеет как физическое лицо. Актуальный портфель заказов холдинга тогда превышал 1 трлн руб., а выручка за год — 700 млрд руб.

Ранее сервис MyHeritage, который позволяет создавать семейные веб-сайты, составлять генеалогическое древо и находить предков, объявил о прекращении поддержки аккаунтов российских пользователей. Их данные будут удалены окончательно, и больше они не будут доступны.