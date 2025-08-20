В Китае виртуальные продавцы на базе искусственного интеллекта демонстрируют более высокие результаты продаж по сравнению с реальными людьми, пишет Wired. Такие аватары продают различные товары, например принтеры или влажные салфетки, и им не нужен сон. Однако технология пока не идеальна.

Разработанные аватары генерируют сценарии продаж, приветствуют зрителей на рекламных стримах (на них в Китаей пришлось более трети онлайн-продаж в 2024 году), и отвечают на вопросы в реальном времени благодаря большим языковым моделям. Они имитируют человеческие движения, но иногда выдают себя заминками или несинхронными жестами.

В случае с брендом принтеров Brother аватар, созданный по образу реального сотрудника, за первые два часа работы реализовал товаров на $2,5 тыс., а общие продажи в рамках прямых трансляций выросли на 30%.

Каждое утро мы смотрим данные, чтобы увидеть, сколько наш ИИ-ведущий продал, пока мы спали, рассказывает сооснователь шанхайской маркетинговой компании PLTFRM, создающие такие аватары, Александр Уэри. Он отметил, что реальные продавцы устают через 3–4 часа, теряя улыбчивость и вовлеченность, в то время как виртуальные версии поддерживают стабильный тон.

По словам Уэри, в первые минуты трансляции реальных людей дают лучшие продажи, но затем показатели падают из-за усталости, в отличие от ИИ-аватаров. С 2022 года в китайском e-commerce наблюдается рост таких технологий, особенно после улучшения ИИ-моделей, которые позволяют генерировать персонализированные ответы вместо шаблонных.

В то же время технология дает сбои. Например, были зафиксированы случаи, когда комментарии вызывали сбои: например, аватар мяукал 46 секунд по команде, пишет издание. Пока аватары дополняют людей, продлевая трансляции, но могут их заменить.

Wired пишет, что в США и Европе растет интерес к подобным инструментам, где ИИ-реклама уже распространена, но полное внедрение на социальных платформах ограничено.



