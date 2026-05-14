К концу 2025 года число абонентов виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) выросло в России до 25,5 млн сим-карт, увеличившись за год на 51%, следует из исследования TelecomDaily. На фоне замедления роста крупных телеком-операторов виртуальные игроки уже заняли около 9,4% мобильного рынка страны.

Крупнейшим оператором связи остается Yota, принадлежащая «МегаФону»: на нее приходится 41% абонентов среди виртуальных операторов. Далее идут «Сбермобайл» с долей 25% и «Т-Мобайл» — 21%. MVNO «Ростелекома» занимает 7% рынка, МГТС — 2%, а «ВТБ-Мобайл», «ГПБ-Мобайл» и Next Mobile — примерно по 1%.

Вместе с числом абонентов растет и выручка сегмента. По итогам 2025 года она достигла 81 млрд руб., увеличившись на 27% год к году. Лидером по доходам также остается Yota: на компанию пришлось 46% всей выручки рынка. «Т-Мобайл» получил 27%, «Сбермобайл» — 12%, еще 8% обеспечили MVNO «Ростелекома».

При этом традиционные мобильные операторы почти перестали расти. У «МегаФона» число абонентов увеличилось на 1,77%, до 79,37 млн пользователей, у МТС — на 1,3%, до 83,4 млн. У Т2 показатель практически не изменился: рост составил всего 0,01%, до 48,9 млн абонентов. «ВымпелКом» свои данные не раскрыл.

Аналитики связывают рост MVNO прежде всего с более низкими тарифами, особенно у операторов, связанных с банками. По словам аналитика TelecomDaily Ильи Шатилина, многие виртуальные операторы предлагают тарифы от 250 руб. в месяц, тогда как у крупных федеральных игроков предложения дешевле 900 руб. встречаются все реже.

В «Сбермобайле» сообщили, что за 2025 год число абонентов выросло на 160%, до 6,3 млн пользователей. В компании объясняют рост активным использованием экосистемы «Сбера» и цифровых каналов продаж. Гендиректор «Т-Мобайла» Владимир Любимов рассказал, что оператор вышел на безубыточность еще в 2024 году, а его выручка в 2025-м увеличилась на 32,8%, до 22,1 млрд руб.

Эксперты считают, что бурный рост MVNO уже привел к затяжной ценовой войне на рынке связи. Управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов отмечает, что крупные операторы вынуждены отвечать скидками и дешевыми тарифами, а это ограничивает их возможности инвестировать в инфраструктуру. При этом банки продолжают развивать собственных операторов не только ради доходов от связи, но и для удержания клиентов внутри экосистем, а также экономии на SMS-уведомлениях.

