Минцифры прорабатывает новые ограничения для виртуальных операторов мобильной связи (MVNO), которые используют инфраструктуру других компаний. Среди предложений — минимальная стоимость тарифа в 250 руб., запрет на обслуживание объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), работу на сетях нескольких базовых операторов в одном регионе и повышение ставки отчислений в резерв универсального обслуживания с 2% до 4%. Изменения могут осложнить конкуренцию виртуальных операторов с традиционными игроками рынка.

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О возможных изменениях «Коммерсанту» рассказали два источника на телекоммуникационном рынке. В Минцифры подтвердили, что конкретные механизмы регулирования виртуальных операторов еще прорабатываются. При этом вводить отдельные лицензии для MVNO ведомство не планирует.

В Минцифры объясняют необходимость изменений преимуществами, которыми пользуются прежде всего банковские виртуальные операторы. Крупные банки включают мобильную связь в свои экосистемы и могут компенсировать расходы абонентов, позволяя своим операторам предлагать тарифы по себестоимости или ниже рыночных цен. Ведомство признает, что клиентам такие предложения выгодны, но предупреждает о рисках для базовых операторов: уход абонентов может сократить их доходы, а вместе с ними — возможности инвестировать в развитие сетей.

Рынок виртуальной мобильной связи при этом быстро растет. По данным TelecomDaily, к концу 2025 года число SIM-карт MVNO в России превысило 25,5 млн — на 51% больше, чем годом ранее. Как ранее писал Forbes, крупнейшими игроками по числу абонентов были Yota, принадлежащая «МегаФону» (41%), «Сбермобайл» (25%) и «Т-Мобайл» (21%). Для сравнения, общее число активных SIM-карт в стране в 2025 году достигло 272,6 млн, сообщало Минцифры.

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Сами виртуальные операторы опасаются, что новые требования ослабят конкуренцию и приведут к подорожанию связи для абонентов. В «Т-Мобайле» подчеркивают, что гибкая бизнес-модель позволяет MVNO быстрее тестировать новые тарифы, внедрять персонализированные предложения и системы защиты, а также развивать сервисы для бизнеса. Компания отвергает заявления о демпинге и отсутствии инвестиций со стороны виртуальных операторов: по ее утверждению, они уже участвуют в финансировании инфраструктуры через отчисления в резерв универсального обслуживания и аренду свободных мощностей базовых операторов.

Схожие опасения высказала гендиректор «Газпромбанк Мобайла» Анастасия Спешилова. По ее мнению, ужесточение правил может ограничить гибкость виртуальных операторов и затормозить развитие этого сегмента рынка. В «Сбермобайле» комментировать возможные изменения отказались.

У базовых операторов другой взгляд на инициативу. В «Вымпелкоме» считают, что деятельность MVNO не должна обесценивать услуги связи и наносить ущерб партнерам. В «МегаФоне» настаивают, что компании, использующие мобильную связь для удержания клиентов, должны участвовать в расходах на развитие сетей. В МТС говорят о сложившемся дисбалансе на рынке и рассчитывают, что изменение правил поможет поддержать инвестиции в инфраструктуру. В «Т2 Мобайл» от комментариев отказались.

Аналитик «Эйлера» Софья Астрелина обращает внимание, что для российских банков виртуальная связь — прежде всего инструмент привлечения и удержания клиентов, а финансовый результат от такого бизнеса вторичен. При этом сотрудничество с MVNO выгодно и традиционным операторам: они получают дополнительный доход от сдачи свободных мощностей в аренду и гарантированную плату за трафик, проходящий по их сетям.

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