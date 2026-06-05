Рынок виртуальных мобильных операторов в России по итогам 2025 года достиг 111 млрд руб. выручки. По оценке ComNews Research, количество SIM-карт, работающих по модели MVNO, выросло до 40 млн. Из них 26,3 млн приходится на частных пользователей, остальные используются в устройствах межмашинного взаимодействия — от банкоматов до транспортных систем. Всего на рынке работают около 60 компаний.

Ruan Richard Rodrigues/Unsplash

Значительную часть рынка по-прежнему занимают проекты, связанные с крупнейшими телеком-операторами. Yota, MVNO «Ростелекома» и МГТС вместе обслуживают более 11 млн абонентских SIM-карт и дают около 66 млрд руб. выручки. Независимые игроки обеспечивают свыше 15 млн подключений и 43,4 млрд руб. доходов.

Одним из самых активных инфраструктурных игроков в сегменте стал «Билайн». После запуска платформы Smart MVNO оператор упростил создание новых виртуальных операторов, и за шесть месяцев на его инфраструктуре начали работу более 40 проектов. В такой модели техническую часть берет на себя хост-оператор, а партнер концентрируется на привлечении клиентов и продвижении продукта.

По такой схеме были запущены «Альфа-мобайл», «Солидарность мобайл», «Добросвязь» и другие проекты. Доход «Билайна» от MVNO-направления по итогам прошлого года превысил 1 млрд руб. К 2028 году компания рассчитывает занять четверть рынка.

Т2, напротив, делает акцент не на количестве запусков, а на масштабе действующих проектов. Оператор оценивает свою долю примерно в 60% рынка и заявляет о лидерстве по числу конечных пользователей. За 2025 год абонентская база партнерских операторов на его сети выросла на 20%, а выручка — на 16%.

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Главным центром роста остаются банковские виртуальные операторы. По данным исследования, на них приходится 93% всех абонентов и 76% выручки независимого сегмента. В эту группу входят проекты крупнейших финансовых организаций, включая «Т-мобайл», «Сбермобайл», «Газпромбанк мобайл», «Альфа-мобайл», «ВТБ мобайл» и «ПСБ мобайл».

Самую крупную клиентскую базу сохраняет «Т-мобайл»: за год она увеличилась на треть и достигла 7,5 млн абонентов. Самые высокие темпы роста показал «Сбермобайл» — его аудитория выросла на 160% и составила 6,3 млн пользователей.

Эксперты отмечают, что российский рынок MVNO постепенно меняет модель развития. Если раньше виртуальные операторы чаще рассматривались как самостоятельный телеком-бизнес, то теперь они все больше становятся частью экосистем. Для банков мобильная связь — это инструмент удержания клиентов, повышения их активности и расширения набора сервисов, а не отдельное направление заработка.

Поэтому финансовые организации продолжают инвестировать в собственных операторов и встраивают их в единую клиентскую среду с льготами, бонусами и дополнительными услугами. Такой подход помогает укреплять лояльность пользователей и бороться за аудиторию уже за пределами традиционного банковского рынка.

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