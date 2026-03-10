Детеныш макаки по кличке Панч, покоривший интернет своей привязанностью к игрушке из IKEA после того, как его бросила мать, вдохновил бренд Crocs на создание нового аксессуара. Компания выпустила декоративный значок для сандалий из популярной линейки Jibbitz, с помощью которого поклонники обуви смогут персонализировать свои пары, украсив их изображением крошечного примата, обнимающего плюшевого друга.

Этот шаг наглядно демонстрирует, как трогательный сюжет способен стремительно превратиться в модный продукт. Дизайн значка воспроизводит именно тот кадр, который сделал Панча звездой соцсетей: обезьянка, не выпускающая из объятий свою мягкую игрушку. Образ разлетелся по интернету, собрав миллионы откликов, и теперь компания Crocs использует эмоциональный заряд этой истории, делая героя частью своего каталога.

Как сообщили представители бренда, новинка поступит в продажу 14 марта. Цена пока держится в секрете, однако известно, что приобрести значок можно будет на официальном сайте Crocs, где традиционно размещают специальные и тематические коллекции аксессуаров.



Однако выпуск значка — лишь верхушка айсберга. Популярность Панча породила настоящую волну сопутствующих товаров в сети. На торговых площадках вроде Amazon и Etsy уже вовсю продают футболки, кепки, кружки, наклейки, чехлы для телефонов и даже иллюстрированные детские книги с изображением знаменитой макаки.

Более того, появился и специализированный онлайн-магазин под названием Official Punch Monkey, целиком посвященный этому феномену. Там можно найти одежду, аксессуары и предметы декора с портретами Панча и его неизменной плюшевой игрушки.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.