Вклад ИТ-отрасли в ВВП России в 2024 году достиг 6%, что значительно превышает прежние оценки, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на конференции ЦИПР.

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«Вклад в IT-отрасли в ВВП России по валовой добавленной стоимости составил 6%. Это кратно больше ранее представленных оценок, потому что они не включали данные по крупным технологическим компаниям с непрофильным ОКВЭД», — сказал он.

Григоренко отметил, что ранее не существовало достоверной и единой модели оценки отрасли, которая бы показывала реальную картину и динамику. «Мы представили подход, основанный на ведомственных данных по аккредитованным IT-компаниям. Он верифицирован бизнесом и профильными институтами», — добавил вице-премьер.

В аппарате Григоренко ТАСС уточнили, что в разработанной методике под ИТ-отраслью подразумевается совокупность компаний, включенных в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, а для мониторинга ИТ-отрасли используются агрегированные данные ФНС, а также данные Минцифры, Центробанка, ФТС и Росстата.

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Ранее Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ подсчитал, что ИТ-отрасль России за пять лет увеличила долю в ВВП почти в два раза. Однако, по его оценкам, в 2024 году она составила 2,43%. При этом отрасль показала опережающий рост в сравнении с другими секторами по вкладу в ВВП, объему реализации продуктов и услуг, численности персонала и инвестициям.