Холдинг VK, владеющий новостным агрегатором «Дзен», договорился с «Яндексом» о продлении переадресации пользователей с домена yandex.ru на платформу «Дзен». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей компаний. «Инку» в «Яндексе» подтвердили факт подписания рекламного соглашения в отношении Дзена, но детали сделки не раскрываются.

Евгений Одиноков / РИА Новости

По словам одного из источников издания, соглашение предусматривает продление рекламного партнерства на два года: «Дзен» продолжит использовать сеть «Яндекса» для размещения рекламы, а на платформе сохранится поисковая строка компании. Модель сотрудничества основана на принципе revenue share — разделении доходов.

Один из собеседников РБК отмечает, что это позволит «Яндексу» расширить рекламный инвентарь без крупных вложений, а VK — нарастить доходы от рекламы без дополнительных затрат на операции.

Сделка связана с обменом активами в сентябре 2022 года, когда VK приобрел у «Яндекса» сервисы «Дзен» и «Новости» в обмен на Delivery Club. Переходный период с редиректом с yandex.ru на dzen.ru был установлен на три года и должен был завершиться осенью 2025 года. После обмена главной страницей «Яндекса» стал ya.ru.

Исполнительный директор по медиа Rambler & Co. Андрей Цыпер заявил радио РБК: «Продление редиректа — это ситуация win-win, когда не конкурирующие друг с другом компании получают лояльную аудиторию. А главное — в выигрыше пользователь». Продление поможет региональным медиа: они получат поддержку и лиды через рекомендательные алгоритмы «Дзена», считает партнер Exectica Capital Алексей Замесов.

В прошлом году «Дзен» внедрил новый формат распределения трафика медиа, когда при клике на сюжет пользователь переходит в канал СМИ на самой площадке. Присоединившиеся к инициативе издания отмечают резкий рост трафика.