VK Education открыл набор студентов на бесплатные образовательные курсы и программы по IT, digital и креативным специальностям. На платформе студенты могут посетить открытые онлайн-лектории в VK Видео и пройти асинхронные курсы для новичков, углубленные курсы с серьезным отбором, а также программы проектной деятельности VK Education Projects. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Программы VK Education разработаны под руководством экспертов VK. Они наполнены практическими занятиями и включают кейсы сервисов таких компании, как ВКонтакте, Одноклассники, VK Tech, Почта и Облако Mail.

По итогам обучения студенты смогут сформировать портфолио и приобрести набор навыков и знаний, необходимых для карьеры в IT. Помимо прочего, студенты некоторых программ, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут получить приглашение на стажировку или оффер в VK.

Среди направлений — искусственный интеллект, машинное обучение, анализ данных, разработка, тестирование, а также информационная безопасность и креативные индустрии. Обучение бесплатное и рассчитано на разный уровень подготовки.

Этой весной студенты также смогут присоединиться к программе проектной деятельности VK Education Projects. В ней участники смогут найти бизнес-кейсы для домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ.

Среди направлений прикладных проектов — анализ данных и машинное обучение, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и работа с продуктом. Студенты смогут пройти вебинары, а также получить консультации и обратную связь по предложенным решениям.

Помимо этого, весной 2025 года, студенты НИУ ВШЭ, МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, ИТМО, СПбГУ, СПбПУ и Центрального Университета начнут обучение на 20 курсах VK Education. Обучение в них будут вести эксперты VK и преподаватели вузов.

По словам заместителя вице-президента по образовательным проектам VK Анны Степановой, цель VK Education в том, чтобы помогать растить профессиональные кадры для IT-индустрии в таких направлениях, как искусственный интеллект, машинное обучение, разработка и других.

Она рассказала, что весной платформа запускает более 45 образовательных программ, а также расширила базу прикладных проектов VK Education Projects. «Это позволит студентам сделать уверенные шаги для старта карьеры в IT», — считает Степанова.

Весенний набор на программы VK Education включает в себя 5 направлений и 25 открытых курсов:

Искусственный интеллект и анализ данных:

«Введение в анализ данных»;

«Основы машинного обучения»;

«Основы искусственного интеллекта»;

«Математика для машинного обучения и анализа данных»;

«Системы обработки и анализа больших массивов данных»;

Разработка:

«Базовый Python»;

«Системное программирование»;

«Алгоритмы и структуры данных»;

«Ручное тестирование с VK Testers»;

«CSS»;

«HTML»;

«Разработка веб-сервисов на Golang»;

«Углубленный Python»;

«Углубленный С++»;

«Ручное тестирование»;

Информационная безопасность:

«Основы информационной безопасности»;

«Информационная безопасность»;

Креативные индустрии:

«Разработка игр и игровой рынок к РФ»;

«Новые медиа: SMM и digital-маркетинг»;

«Маркетинг в игровой индустрии»;

Non-tech:

открытые лекции Digital Camp;

«Продакт-менеджмент» ;

«Гибкие навыки для старта карьеры»;

Программы «Основы информационной безопасности» и «Новые медиа: SMM и digital-маркетинг»

Напомним, что за 2024 год VK Education охватила свыше 220 тыс. студентов образовательных курсов и участников интеллектуальных состязаний, что на 16% больше, чем годом ранее. Количество школьников, присоединившихся к программам профориентации, выросло за год на 12%, до 3,8 млн. Число образовательных программ VK Education увеличилось до 120, а вузов-партнеров — до 37.