VK Education открыл набор студентов на бесплатные образовательные курсы и программы по IT, digital и креативным специальностям. На платформе студенты могут посетить открытые онлайн-лектории в VK Видео и пройти асинхронные курсы для новичков, углубленные курсы с серьезным отбором, а также программы проектной деятельности VK Education Projects. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».
Программы VK Education разработаны под руководством экспертов VK. Они наполнены практическими занятиями и включают кейсы сервисов таких компании, как ВКонтакте, Одноклассники, VK Tech, Почта и Облако Mail.
По итогам обучения студенты смогут сформировать портфолио и приобрести набор навыков и знаний, необходимых для карьеры в IT. Помимо прочего, студенты некоторых программ, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут получить приглашение на стажировку или оффер в VK.
Среди направлений — искусственный интеллект, машинное обучение, анализ данных, разработка, тестирование, а также информационная безопасность и креативные индустрии. Обучение бесплатное и рассчитано на разный уровень подготовки.
Этой весной студенты также смогут присоединиться к программе проектной деятельности VK Education Projects. В ней участники смогут найти бизнес-кейсы для домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ.
Среди направлений прикладных проектов — анализ данных и машинное обучение, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и работа с продуктом. Студенты смогут пройти вебинары, а также получить консультации и обратную связь по предложенным решениям.
Помимо этого, весной 2025 года, студенты НИУ ВШЭ, МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, ИТМО, СПбГУ, СПбПУ и Центрального Университета начнут обучение на 20 курсах VK Education. Обучение в них будут вести эксперты VK и преподаватели вузов.
По словам заместителя вице-президента по образовательным проектам VK Анны Степановой, цель VK Education в том, чтобы помогать растить профессиональные кадры для IT-индустрии в таких направлениях, как искусственный интеллект, машинное обучение, разработка и других.
Она рассказала, что весной платформа запускает более 45 образовательных программ, а также расширила базу прикладных проектов VK Education Projects. «Это позволит студентам сделать уверенные шаги для старта карьеры в IT», — считает Степанова.
Весенний набор на программы VK Education включает в себя 5 направлений и 25 открытых курсов:
Искусственный интеллект и анализ данных:
Разработка:
Информационная безопасность:
Креативные индустрии:
Non-tech:
Программы «Основы информационной безопасности» и «Новые медиа: SMM и digital-маркетинг»
Напомним, что за 2024 год VK Education охватила свыше 220 тыс. студентов образовательных курсов и участников интеллектуальных состязаний, что на 16% больше, чем годом ранее. Количество школьников, присоединившихся к программам профориентации, выросло за год на 12%, до 3,8 млн. Число образовательных программ VK Education увеличилось до 120, а вузов-партнеров — до 37.