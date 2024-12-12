VK Education поделилась с редакцией Inc. итогами 2024 года. Платформа охватила свыше 220 тыс. студентов образовательных курсов и участников интеллектуальных состязаний, что на 16% больше, чем годом ранее. Количество школьников, присоединившихся к программам профориентации, выросло за год на 12%, до 3,8 млн. Число образовательных программ VK Education увеличилось до 120, а вузов-партнеров — до 37.

По итогам 2024 года 110 тыс. студентов прошли обучение на программах VK Education. Из них 90 тыс. обучались IT- и digital-специальностям, 20 тыс. — направлениям креативных индустрий.

В топ-5 популярных курсов вошли «Базовый Python», «Алгоритмы и структуры данных», «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения» и «Основы искусственного интеллекта».

У выпускников программ есть возможность присоединиться к команде VK. Так, в 2024 году 138 студентов и молодых специалистов получили оффер или попали на стажировку.

За год VK Education реализовала 120 образовательных программ, что на 20% больше, чем годом ранее. Осенью команда впервые запустила кросс-кампусные курсы.

10 программ по разработке и управлению цифровым продуктом были интегрированы в учебные планы МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИСиС, ИТМО, НИУ ВШЭ, СПбГУ, СПбПУ и других вузов.

Также VK Education развивает партнерство с ведущими российскими вузами, и в 2024 году их число выросло до 37. Число преподавателей среди сотрудников VK выросло на 15% за год.

Общее количество экспертов, занятых в программах VK Education и других форматах образовательной деятельности, превысило 1 тыс. человек.

Около 2 тыс. студентов использовали практические кейсы из базы VK Education Projects, запущенной осенью 2024 года, для проектной деятельности.

Наибольшей популярностью пользовались программы, связанные с моделями обработки естественного языка, поиском уязвимостей VK Bug Bounty, новыми рыночными нишами для VK WorkSpace и созданием рекламных кампаний для сервисов VK.

Программы по профориентации от VK Education охватили свыше 3,8 млн школьников. Учащиеся 1-11 классов приняли участие в «Уроке цифры», «Цифровом ликбезе», программе «IT-дайвинг», лаборатории dreamlab и профориентационном симуляторе «Тест-драйв IT-профессий».

В 2024 году VK Education организовала и поддержала 32 интеллектуальных состязания по таким направлениям, как информатика, математика, искусственный интеллект, информационная безопасность и креативные индустрии. В них приняли участие 111,5 тыс. человек.

Напомним, что осенью VK сообщил о запуске собственного сервиса для поиска работы. Агрегатор вакансий будет запущен в партнерстве с уже существующим сервисом поиска работы Superjob, который будет дублировать там свои объявления. Проект получит название «Карьерный Хаб».