Холдинг VK, компания «Мах», разработавшая мессенджер «Макс», и бывший руководитель этой структуры Елена Багудина оспаривают в суде Евросоюза введенные против них ограничения. Каждая из трех сторон направила отдельный иск к Совету ЕС. Заявители настаивают, что европейские власти не доказали наличие оснований для включения их в санкционные списки.

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Все три обращения поступили в Общий суд ЕС 7 октября. Информация о разбирательствах появилась в официальном журнале Евросоюза 23 ноября. Иск VK зарегистрирован под номером T-664/26, компании «Мах» — T-669/26, Елены Багудиной — T-672/26.

Истцы добиваются отмены решения Совета ЕС от 13 июля 2026 года и связанного с ним регламента в той части, которая касается персонально каждого из них. По их утверждению, при принятии решения европейские власти неверно оценили обстоятельства, а приведенные в обоснование санкций доводы не подтверждаются доказательствами и не соответствуют установленным критериям. Кроме того, заявители требуют возложить на Совет ЕС судебные расходы.

В VK сообщили РБК, что считают санкционное решение незаконным и намерены добиваться его отмены. В компании подчеркнули, что ограничения не скажутся на ее деятельности: сервисы холдинга и мессенджер «Макс» продолжают работать в обычном режиме. РБК также направил запрос Елене Багудиной.

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В санкционных документах Багудина указана как бывший генеральный директор ООО «Коммуникационная платформа» — дочерней структуры VK, занимавшейся разработкой «Макса». Впоследствии юрлицо сменило название на ООО «Мах». Сейчас компанией руководит Фарит Хуснояров.

Ограничения в отношении VK предусматривают заморозку активов в Евросоюзе и запрет для европейских лиц и организаций предоставлять холдингу средства или экономические ресурсы. По оценке старшего партнера Pen & Paper Антона Именнова, это может осложнить международные расчеты компании, привлечение зарубежных инвестиций и доступ к отдельным сервисам.

Партнер Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко обращает внимание, что VK оспаривает не отдельные действия компании, связанные с исполнением санкций, а само решение Совета ЕС о включении в ограничительный список. В случае удовлетворения иска это может привести к отмене связанных с ним ограничений. Вместе с тем юристы, опрошенные РБК, оценивают перспективы разбирательства сдержанно: формулировки санкционных оснований достаточно широки. Для успеха VK придется доказать, что Совет ЕС неверно установил факты либо что приведенные им обстоятельства не подпадают под критерии введения санкций.

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