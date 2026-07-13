Европейский союз внес в санкционный список технологический холдинг VK и оператора национального мессенджера Max. Решение стало частью очередного обновления ограничительных мер против России.

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После включения в санкционный список активы компаний на территории Евросоюза подлежат заморозке, а физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено предоставлять им денежные средства и экономические ресурсы. Ранее европейские ограничения действовали только в отношении отдельных руководителей VK, но не самого холдинга и оператора Max.

В Брюсселе заявили, что новые меры должны усилить давление на российский технологический сектор и ограничить возможности компаний, работающих в цифровой инфраструктуре страны.

Удаление приложений началось еще до нового решения Евросоюза. В июне Apple сначала убрала из App Store мессенджер Max, а затем удалила и остальные мобильные приложения VK. Apple объяснила свои действия соблюдением внутренних правил и действующих регуляторных требований.

В пресс-службе VK «Инку» заявили, что ограничения никак не отражаются на пользователях

«Санкции ЕС не влияют на работу VK и МАХ. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», — указали там.

Что это значит для бизнеса

Для российского бизнеса этот документ сам по себе ничего не меняет.

Российским компаниям, работающим одновременно на внутреннем рынке и с зарубежными клиентами, может становиться все сложнее использовать одни и те же сервисы для обеих аудиторий. Это касается не только мессенджеров, но и рекламных, платежных и корпоративных инструментов: со временем бизнесу, возможно, придется выстраивать отдельную инфраструктуру для российского и европейского направлений.

Если санкционная часть документа касается прежде всего конкретных российских сервисов, то изменения в регулировании ИИ потенциально затрагивают гораздо более широкий круг компаний — всех, кто разрабатывает или поставляет цифровые продукты европейским заказчикам.

Для компаний, которые работают с европейскими заказчиками или рассчитывают выйти на рынок ЕС, он может стать еще одним сигналом, что партнеры будут все чаще интересоваться не только тем, используется ли в продукте искусственный интеллект, но и тем, как именно он применяется, какие данные обрабатывает и какие меры приняты для снижения рисков. Получается, что требования к ИИ постепенно становятся такой же частью корпоративной проверки, как требования к защите персональных данных или информационной безопасности.

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