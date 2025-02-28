VK провела анализ реакций пользователей в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Дзен» за 2024 год и выяснила, какой контент лайкают россияне, а также какие регионы и представители каких поколений оставляют больше реакций. Исследование приурочено к 1 марта — Дню лайка, инициированному VK. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Аналитики платформы VK исследовали интерес аудитории сервисов к контенту различной тематики. Оказалось, что пользователи «ВКонтакте» чаще всего лайкают посты в пабликах, посвященных юмору и развлечениям, образованию, новостям, животным и творчеству.

Среди пользователей социальной сети «Одноклассники» наиболее популярны сообщества о кулинарии, питомцах, юморе, поздравлениях и книгах.

Что касается «Дзена», то по числу лайков в 2024 году лидируют тематики «Общество», «Новости», «Домашние животные», «Отношения», а также «Еда и напитки».

Среди всех типов контента больше всего реакций пользователи «ВКонтакте» поставили клипу о собаке, где хозяин спустя три года находит своего питомца.

Среди пользователей «Одноклассников» в топе по количеству «Классов» и других реакций оказались публикации, где пожарные из Екатеринбурга поздравили женщин с 8 Марта и где студент медицинского вуза спас пассажирку московского метрополитена.

По данным аналитиков VK, за 2024 год российская аудитория «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Дзена» поставила в общей сложности свыше 110 млрд реакций.

Интересно, что женщины более активно реагируют на контент, чем мужчины. На них приходится 62% лайков во «ВКонтакте». Такая же доля среди всех реакций за 2024 года принадлежит пользовательницам в «Дзене». В «Одноклассниках» этот показатель составил 67%.

Исследователи отмечают, что во «ВКонтакте» наиболее активными возрастными группами остаются пользователи 16-24 лет, или представители поколения Z. В 2024 году они поставили 27% всех реакций в соцсети.

На втором месте (24%) — поколение X (35-44 года), а на третьем (20%) — поколение Y или миллениалы (25-34 года).

В «Одноклассниках» же первое место по количеству реакций заняли люди 35-44 лет (24%), второе — пользователи 45-54 лет (23%), а третье — 55-64 года (19%).

VK также изучила, какие российские регионы лидируют по количеству реакций на одного пользователя. Так, среди аудитории «ВКонтакте» в топ-5 вошли Челябинская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Кемеровская и Нижегородская области.

В «Одноклассниках» больше всего реакций поставили пользователи Воронежской области, Ставропольского края, Иркутской области, Краснодарского края и Кемеровской области.

В «Дзене» лидерами стали Калининградская, Астраханская, Ивановская, Волгоградская и Томская области.

Ранее стало известно, что в 2024 году российский бизнес стал в два раза чаще инвестировать в нативную рекламу в VK Видео по сравнению с прошлым годом. Объем вложений превысил 2,4 млрд руб., а основная доля интеграций пришлась на проекты собственного производства сервиса.