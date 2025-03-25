Российский холдинг VK планирует запустить бета-версию цифровой платформы Max, которая станет аналогом китайского WeChat. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылками на источники. На сервисе будут доступны мессенджер, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ. Сообщается, что бета-версия Max может появиться в магазинах приложений в ближайшее время.

В следующих версиях в приложении должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач. При их интеграции Max потенциально может стать отечественным аналогом китайского WeChat, считают эксперты.

Для звонков уже установлены дополнительные медиасерверы на всей территории страны, а также внедрены технологии машинного обучения для повышения качества передаваемой речи, сообщили источники издания.

На первом этапе, помимо прочего, платформа будет включать инструменты для создания корпоративных чат-ботов, а также мини-приложений на базе Max Bot API.

Сообщается, что бета-версия приложения появится на iOS и Android весной этого года, платформа будет доступна в мобильном, десктопном вариантах и через браузер. На первом этапе зарегистрироваться в Max смогут владельцы российских и белорусских сим-карт.

Объем инвестиций в новую платформу не раскрывается, но гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что они могут достигнуть 1 млрд руб. Их точный объем будет зависеть от количества готовых наработок, которые компания использовала в продукте.

Напомним, что за 2024 год VK нарастила общую выручку на 22,7%, по сравнению с предыдущим годом, она составила 147,6 млрд руб. Наибольший прирост в процентном отношении показало направление EdTech — оно выросло на 82,3%, до 6,2 млрд руб. Традиционные направления также продемонстрировали устойчивый рост. Однако убытки компании оказались рекордными.