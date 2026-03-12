Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о старте международной экспансии. Первой страной, где появятся заведения бренда, станет Киргизия. Как сообщили в компании, договор о развитии франшизы уже подписан с местным партнером ОсОО «Алькрест Фуд».

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Соглашение предполагает, что в ближайшие пять лет в республике откроется более 15 ресторанов с различными концепциями обслуживания. Инвестиции в проект позволят создать порядка 750 новых рабочих мест.

Ожидается, что первые точки начнут принимать гостей в конце 2026 года. Все они будут работать в полном соответствии со стандартами и технологическими процессами головной сети.

Генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев пояснил, что развитие франчайзинга — одно из приоритетных направлений стратегии компании. Запуск в Киргизии рассматривается как отправная точка для расширения присутствия бренда за рубежом. По его словам, партнерство с местным игроком позволит адаптироваться к особенностям рынка и ускорить продвижение.

В киргизской компании «Алькрест Фуд» отметили, что республика демонстрирует устойчивый рост спроса на современные форматы общественного питания. Партнерство даст возможность предложить местным жителям международный стандарт качества и сервиса.

Сеть «Вкусно — и точка» стала преемником McDonald’s в России после ухода американской сети в 2022 году. Сейчас под этим брендом работает более 970 ресторанов в 66 регионах страны, свыше 100 из них — по франшизе. В 2024 году компания отказалась от выхода на рынок Абхазии, чтобы не создавать конфликт с McDonald’s, чья франшиза присутствует в Грузии.

