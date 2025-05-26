«Вкусно — и точка» в тестовом режиме запустила первый фудтрак на территории ТРК «Красный Кит» в Мытищах, сообщает пресс-служба сети ресторанов быстрого питания. Подробности — в распоряжении «Инк.»

Фото: пресс-служба / «Вкусно — и точка»

Фудтрак, реализованный совместно с MOBITRUCK на базе модели MT8×2, представляет собой два соединенных трейлера площадью 40 кв. м, монтаж и демонтаж которых занимает около трех часов. Мобильность фудтрака позволяет размещать его в местах, где стационарные рестораны построить невозможно, что расширяет присутствие сети.

Меню фудтрака включает бургеры и роллы с говядиной и курицей, картофель фри, куриные стартеры, пирожки, соусы, а также холодные и горячие напитки. Все блюда соответствуют стандартам качества сети, с аналогичными условиями хранения и приготовления, отметили в компании.

Для работы фудтрака нужны только электричество, водоснабжение и канализация, а специальная подготовка площадки или разрешительные документы на строительство не требуются.