На этой неделе сразу несколько Telegram-каналов сообщили, что получили обращения от «ВкусВилла» с требованием удалить посты, где компания упоминается в негативном ключе. В противном случае их будут ждать судебные иски. Скриншот досудебной претензии опубликовал канал DNative. Это стало новым витком развития скандала вокруг качества продуктов торговой сети.

Представители ретейлера подтверждают, что направили претензии в адрес двух Telegram-каналов и отрицают правдивость информации о целом ряде отравлений продуктами, приобретенными в их сетях.

«Компания по ряду кейсов не опровергает суть претензий, а лишь дает дополнительные детали, что может выглядеть как попытка размыть восприятие проблемы», — комментирует канал «Верю только трендам».

Все началось в ноябре 2024 года, когда покупатели «ВкусВилла» сообщили о металлических предметах в приобретенных ими продуктах питания. Тогда Telegram-канал «Осторожно, новости» привел их комментарии.

Так, одна из покупательниц обнаружила фрагмент скобы от степлера в варениках, купленных во «ВкусВилл». Служба поддержки компании принесла ей извинения и начислила стоимость продукта в виде бонусов на карту лояльности. Также представители компании пообещали провести расследование и выяснить, каким образом скоба попала в еду.

Другой покупательнице в крем-супе попалась металлическая стружка. Но в ее случае проблему отказались зафиксировать, поскольку россиянка заказывала суп с доставкой. Ее попросили привезти упаковку в магазин, чтобы можно было начать расследование.

Компенсацию клиентка не получила, но смогла ознакомиться с результатами проверки. Выяснилось, что один из сотрудников использовал металлическую щетку и ее фрагмент, по всей видимости, оказался в блюде.

В то же время представитель компании опровергает другой случай со стружкой.

«Металлическая стружка попалась москвичу в зефире из „ВкусВилла“, — пишет Полина Мельникова. — Достоверность публикации на данный момент не подтверждена. Такое включение невозможно на производстве. Покупатели не присылали никаких обращений».

Другой покупатель заказывал во «ВкусВилле» кесадилью, в которой нашел кусок иглы для накачивания курицы жидкостью. На этот раз магазин принес извинения и вернул деньги за покупку.

В декабре 2024 года женщина сообщила об отравлении двух детей пельменями, купленными в одном из магазинов сети, там нашли сальмонеллу. «ВкусВилл» после получения информации Роспотребнадзора о нарушениях, выявленных в продукции «Мясное ассорти», «сразу же заблокировал данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках», сообщила тогда пресс-служба ретейлера.

Речь идет о товаре с наименованием «Пельмени мясное ассорти, 1 кг», изготовленном 7 ноября. Производитель пельменей — орловская компания «Чали».

Мать отравившихся потребовала от «ВкусВилла» возместить стоимость лечения, в ответ ей вернули стоимость продукции бонусами, попросили предоставить диагноз врача и подождать.

Во «ВкусВилле» сообщили, что после обращения покупателя сразу же отправили на проверку пельмени, произведенные 30 октября. Анализ показал, что показатели плесени, мышьяка, свинца, кадмия, ртути, листерий, сальмонеллы и других микроорганизмов не обнаружены или не превышают норму.

«Получив обращение от покупателя, мы сразу же направили продукцию „Пельмени мясное ассорти, 1 кг“ от даты производства 30.10.2024, на дополнительную лабораторную проверку в две разные лаборатории. По результатам, нарушений в продукции не было выявлено», — пишет представитель компании в своем Telegram-канале.

Однако факта нарушений во «ВкусВилле» отрицать не стали. «23 декабря мы получили информацию от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции «Пельмени мясное ассорти, 1 кг» от даты производства 07.11.2024 и сразу же заблокировали данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках», — добавляет Мельникова.

В октябре появились сообщения о массовых жалобах на отравление зефиром, выпускаемым кондитерской фабрикой «Сокол». Люди писали о сильных болях в животе, диарее, вздутии и других симптомах.

«Нет ни одного подтверждения, что действительно случилось отравление продуктом, — комментирует представитель „ВкусВилла“. — Доля обращений по качеству продукта в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. Так, за последние четыре месяца (от даты публикации) было получено всего 32 обращения по качеству продукта».

После этого «Вкусвилл», «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили продажу этой продукции. При этом во «ВкусВилле» покупателям объяснили, что мальтит — разрешенная пищевая добавка, но при чрезмерном потреблении она может оказывать слабительное действие. Предприятие приостановило выпуск продукции.

В январе «РБК» сообщил со ссылкой на Shot, что жительница Москвы нашла крупные осколки стекла в кейс-торте «ДэнБош» из «ВкусВилла». В компании сообщили, что переданный фрагмент — это пластик, но приостановили продажи десерта «до выяснения всех обстоятельств».

«Наш курьер уже забрал у покупателя упаковку с посторонними предметами. Переданный фрагмент является не осколками стекла, а кусочком пластика», — заявили тогда во «ВкусВилле».

Ранее Tastes of Russia провела голосование среди 500 ведущих экспертов сферы пищевой промышленности. На основе исследования был составлен рейтинг «Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания 2024». Его лидером стал рыбопромышленный холдинг Norebo из Мурманска.