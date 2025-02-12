Поездка на частном самолете как ничто другое демонстрирует статус и роскошь. Не имеет значения, владеет ли человек собственным самолетом или арендует его через сервисы — цена за то, чтобы не путешествовать вместе с массой людей, очень высока. Кенн Риччи превратил роскошь частных полетов в успешную предпринимательскую карьеру и рассказал о том, что ценят очень богатые люди.

Будучи пилотом, Риччи много лет возил таких известных людей, как Элтон Джон и Брюс Спрингстин, и даже пилотировал самолет Билла Клинтона во время его президентской кампании.

Став председателем совета директоров Flexjet, второго по величине оператора коммерческих частных самолетов в стране, он поставил перед собой задачу сделать так, чтобы очень богатые люди получали максимум пользы, садясь на один из 600–900 рейсов, которые его компания выполняет ежедневно.

«Зачем люди платят $80 тыс. за поездку в Лондон, если они могут полететь первым классом или премьером за $12 тыс. или $15 тыс.?» — спрашивает Риччи. Он считает, что есть одна вещь, которую очень богатые люди ценят превыше всего: время.

Хотя конфиденциальность, роскошь и удобство частных авиаперелетов привлекают огромное количество людей, Риччи утверждает, что реальным преимуществом является душевное спокойствие, которое можно приобрести за десятки тысяч долларов во время путешествия. «Где вы можете купить время? Где можно купить меньше стресса? — говорит он. — Вот за что они действительно платят».

Даже летая первым классом, путешественникам приходится сталкиваться с пробками в аэропорту и очередями в администрации транспортной безопасности. Когда они добираются до выхода на посадку, их рейс может задержаться или вовсе быть отменен. Но когда люди платят до $10 тыс. в час за полет на частном самолете, они избавляются от этого стресса.

«Когда наш самолет ломается или погода плохая, мы переживаем за клиента. Мы находим альтернативные варианты. Мы решаем их проблемы, — говорит он. — Если вы летите на самолете авиакомпании и его отменили, вам придется самостоятельно решать свои проблемы. Богатые люди платят за избавление от хлопот и за выигрыш времени».

Иногда решение проблемы означает поиск альтернативных вариантов организации поездки. Для особо недовольных клиентов это может означать, что компания предлагает компенсировать высокую стоимость поездки в качестве извинения за причиненные неудобства.

«Это то, что нравится клиентам: Если мы вас подвели, мы извиняемся, — отмечает Риччи. — Мы не соответствовали стандарту, мы не оправдали ваших ожиданий. Таким образом, очень богатые люди получают внимание, и это делает впечатления от путешествия иными, чем когда вам приходится пробивать себе дорогу».

Тем не менее, он не рекомендует своим клиентам разорять банк, чтобы лететь частным рейсом, несмотря ни на что. По его словам, он часто говорит клиентам, что они должны тратить не более 10% своего свободного дохода на его предложения.

Когда популярный оратор, тренер и инструктор LinkedIn Learning Скотт Маутц испытывал трудности с вычислениями в старших классах, один из преподавателей отметил, что люди либо рождаются с этим, либо нет. Но как эксперт в области лидерства и умственных способностей, он утверждает, что учитель был неправ и уверен, что Стив Джобс согласился бы с ним. Эксперт поделился четырьмя навыками, которые отличают очень успешных людей.