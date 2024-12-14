Питер Бек основал Rocket Lab в 2006 году без высшего образования и профессиональных связей в космической сфере. Сейчас его компания оценивается в $11,9 млрд. Она осуществила множество успешных запусков ракет и стала одной из самых быстрорастущих в сфере аэрокосмических технологий. По оценкам Forbes, состояние Питера Бека составляет $1,3 млрд.

Миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон уже побывали в космосе с аэрокосмическими компаниями. Однако Бек утверждает, что ему это не интересно, ссылаясь на одну из черт, которая содействовала его успеху в бизнесе: «определенную степень паранойи».

Генеральный директор Rocket Lab подчеркивает, что активно участвует в процессе планирования и подготовки миссий своей компании. Его увлечение деталями мешает ему расслабиться и получить удовольствие от космических путешествий. Он с большим уважением относится к астронавтам, особенно к тем, у кого есть инженерный опыт, которые понимают риски космических полетов, но все же готовы их совершать.

«Я бы постоянно думал обо всех факторах безопасности, связанных с клапанами и конструкциями подо мной, — говорит Бек. — Поэтому я не думаю, что это было бы весьма приятно. Существуют лишь единицы, способные на это, и, к сожалению, я не из их числа».

Однако Бек довольно уверенно относится к большим рискам, если они не угрожают жизни. Основать Rocket Lab было рискованным шагом, учитывая, что у него не было значительного опыта. Позже, когда компания запустила свою первую ракету Electron, по словам Бека, они были уверены примерно на 92%, что все пройдет хорошо. Этот запуск не достиг орбиты из-за сбоя в оборудовании, но устранение проблемы открыло путь для успешных запусков в будущем.

«Вы должны идти на риск, — утверждает он. — Если не рисковать, не будет и награды». Совет Бека заключается в том, что нужно определить риски, которые стоит взять на себя, и затем сделать все возможное, чтобы минимизировать их возможные последствия. Провести тщательный анализ и подготовиться ко всем потенциальным исходам — положительным, отрицательным или промежуточным — перед тем, как принимать решение.

Ричард Бренсон имеет схожий взгляд на риск. Несмотря на свою любовь к экстремальным приключениям таким, как прыжки с 400-футовых высот и пересечение океанов на воздушном шаре — он подчеркивает, что успех заключается в том, чтобы тщательно рассчитывать принимаемые риски.

«Я всегда считал важным продумывать возможные негативные последствия и искать способы минимизировать потери, — поделился Бренсон в недавнем интервью. — Такой подход к рискам является разумным. В то же время важно прислушиваться к своей интуиции. Если у вас есть внутреннее чувство, что стоит рискнуть, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, я верю, что это стоит сделать».

Когда речь заходит о полете в космос, Бек рассуждает с более аналитической точки зрения: «Никогда не говори никогда. Если бы от этого зависела моя жизнь, я бы это сделал. Но если ты делаешь это ради удовольствия, это кажется нецелесообразным».

Недавно его компания установила новый рекорд по времени между запусками, успешно выполнив две миссии Electron в течение 24 часов. В Rocket Lab также отметили, что это первый случай в истории, когда запуск из обоих полушарий был осуществлен за такой короткий промежуток времени.