История подмосковной пекарни «Машенька», которая в январе стояла на грани закрытия, получила новый поворот. Владелец бизнеса Денис Максимов рассказал, что компания планирует повысить зарплаты сотрудникам, чтобы соответствовать требованиям для получения освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Этот шаг стал возможен благодаря обсуждаемым мерам государственной поддержки.

Пекарня оказалась в центре общественного внимания после того, как ее владелец выступил на программе «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Максимов задал вопрос о сложностях перехода малого бизнеса с патентной системы налогообложения на уплату НДС. Спустя месяц он сообщил о намерении закрыть бизнес из-за его нерентабельности, что спровоцировало широкое обсуждение проблем малого предпринимательства.

Согласно действующим правилам, компании сферы общественного питания, к которой относится пекарня, могут претендовать на освобождение от НДС при условии, что средняя зарплата сотрудников соответствует или превышает среднеотраслевой показатель по региону. По словам Максимова, именно это требование изначально стало для «Машеньки» препятствием.

Однако на фоне публичной дискуссии власти предложили ряд корректировок. В частности, обсуждается возможность установить переходный период, в рамках которого право на льготы будет определяться не по итогам 2025 года, а по финансовым показателям первого квартала 2026 года. Это дает бизнесу шанс адаптироваться.

«Следующий год дает нам возможность использовать такую льготу, как освобождение от уплаты НДС. Те меры, которые были озвучены на заседании правительства, позволяют надеяться, что уже со второго квартала текущего года нам будет доступна эта льгота. И мы ей воспользуемся», — пояснил предприниматель в интервью.

Максимов также отметил, что не планирует менять основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) для получения еще более низкого тарифа страховых взносов, предпочитая сохранить профиль предприятия.

Параллельно с налоговыми вопросами пекарне были предложены и другие варианты поддержки. По информации пресс-службы правительства Московской области, владельцу «Машеньки» представили план развития через сеть нестационарных торговых объектов с возможностью льготной аренды земельных участков и получения субсидий на оборудование.

Ситуация с «Машенькой» стала катализатором для обсуждения более широких проблем в секторе малого бизнеса, связанных с изменениями в налоговом законодательстве. В деловом сообществе была запущена акция «Я/Мы «Машенька»», в рамках которой предприниматели делятся схожими трудностями. По оценкам экспертов, повышение налоговой нагрузки может привести к закрытию значительного числа заведений общепита по всей стране.

При этом некоторые представители бизнеса отмечают, что выход из категории «общепит» для получения льгот подходит не всем, а часть проблем связана с ростом цен от поставщиков, которые также столкнулись с увеличением налогов.

