Китайская ByteDance, владелец TikTok, расширяет команду робототехники и ищет специалистов для разработки человекоподобных роботов. Компания намерена сосредоточиться не только на исследованиях, но и на создании оборудования, пригодного для серийного производства и практического применения.

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ByteDance открыла около десятка вакансий в области робототехники в своем исследовательском подразделении Seed. Большинство позиций расположены в Пекине и охватывают практически весь цикл разработки — от сбора данных и обучения моделей искусственного интеллекта до проектирования оборудования и подготовки роботов к массовому производству.

В частности, компания ищет инженеров для разработки аппаратной части человекоподобных роботов и роботизированных манипуляторов, а также специалистов по программному обеспечению, сбору данных и обучению моделей. Отдельно ByteDance набирает менеджера по серийному производству, который должен организовать переход от создания прототипов к стабильным поставкам. Зарплата на этой позиции составит от 30 000 до 40 000 юаней в месяц.

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Компания уже развивает собственные технологии в этой сфере. В прошлом году подразделение Seed представило модель GR-3, объединяющую зрение, язык и действия. Она предназначена для управления роботами, способными выполнять бытовые задачи, например развешивать одежду и убирать со столов. Кроме того, в январе ByteDance приняла участие в инвестиционном раунде на 1 млрд юаней для китайского стартапа X-Bot, специализирующегося на робототехнике с искусственным интеллектом.

Расширение команды может свидетельствовать о переходе ByteDance от фундаментальных исследований к более масштабной инженерной разработке и подготовке к коммерческому выпуску роботов. При этом компания пока не раскрыла конкретных сроков запуска таких продуктов.

Интерес ByteDance к робототехнике отражает общую тенденцию на китайском рынке: технологические компании и стартапы стремятся превратить человекоподобных роботов из экспериментальных разработок в коммерческие продукты. По данным Counterpoint Research, в 2025 году на Китай пришлось более 80% мировых установок человекоподобных роботов.

Однако переход от демонстрации возможностей к массовому использованию остается сложной задачей. По оценке аналитиков Morgan Stanley, развитию рынка мешают нехватка данных для обучения, вопросы надежности оборудования и ограниченная способность роботов адаптироваться к новым задачам. Аналитики прогнозируют, что поставки человекоподобных роботов в Китае могут достичь 50 000 единиц в 2026 году и 100 000 — в 2027-м.

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