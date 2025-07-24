Владельцы торгово-развлекательного комплекса «Авиапарк» снова ищут инвестора для продажи объекта. Площадь ТРК составляет 400 тыс. кв. м, что днлает его одним из крупнейших в Европе. Стало известно, что владельцы рассчитывают получить за комплекс от 100 до 120 млрд руб., при этом около 60 млрд от стоимости составляют долговые обязательства.

fooby.ru

Сделкой занимается инвестиционная компания Astoria Capital, созданная бывшими топ-менеджерами Сбербанка. Комплекс, построенный в 2014 году с инвестициями $1,4 млрд, демонстрирует стабильные финансовые показатели: годовой арендный доход составляет $85 млн при 95% заполняемости площадей и средней посещаемости около 100 тыс. человек в день.

Однако эксперты отмечают растущие риски на рынке торговой недвижимости. По последним данным, доля вакантных площадей в московских ТЦ достигла 10%, увеличившись на 2% за последний год. Это создает определенные опасения для потенциальных инвесторов.

Это уже не первая попытка продажи комплекса. В 2017 году владельцы безуспешно пытались реализовать 50% объекта, чтобы снизить долговую нагрузку. Нынешние планы продажи эксперты связывают с желанием собственников зафиксировать прибыль на пике стоимости актива.

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Среди возможных покупателей аналитики рассматривают крупные российские банки (включая Газпромбанк и Сбербанк), инвестиционные фонды и консорциумы инвесторов. Однако представители банков пока воздерживаются от комментариев.

Перспективы развития района, включая масштабное строительство жилых и коммерческих объектов на площадке МиГа (2,3 млн кв.м), могут стать дополнительным фактором привлекательности для потенциальных покупателей. Эксперты не исключают возможности дисконта в 10−15% от заявленной цены в ходе переговоров.

Формальным владельцем комплекса в настоящее время значится кипрская компания Darkforest Holding, однако реальные бенефициары не раскрываются. Представители бывших владельцев из семьи Ротенбергов утверждают, что не имеют отношения к активу с 2021 года.