Новости Эксклюзив

Владельцы локальных российских доставок стали чаще переходить под федеральные бренды

Предприниматели, работающие на рынке доставки готовой еды, все чаще пересматривают стратегию развития бизнеса. Вместо масштабирования собственных брендов часть владельцев локальных служб доставки начинает сотрудничать с федеральными сетями. К такому выводу пришли в сети доставки суши «Сушиселл», проанализировав состав новых партнеров. Результатами наблюдений компания поделилась с «Инком».

Photo by Rowan Freeman on Unsplash

По данным сети, за последний год доля предпринимателей, которые до покупки франшизы уже развивали собственную доставку, выросла примерно на 5%. При этом речь не всегда идет о полном отказе от собственного бизнеса: часть партнеров сохраняет локальный бренд, а франшизу запускает как дополнительное направление.

В «Сушиселл» связывают эту тенденцию с ростом конкуренции на рынке доставки. По оценке компании, небольшим локальным игрокам становится сложнее конкурировать не только по цене, но и по скорости доставки, маркетингу, цифровым сервисам и программам лояльности. В результате часть предпринимателей начинает искать способы сократить расходы на развитие собственного бренда.

Аналитики рынка также отмечают усиление конкуренции в сегменте доставки готовой еды. По данным исследований РБК, рынок постепенно входит в стадию насыщения, а одним из заметных трендов становится развитие франчайзинговых моделей в регионах наряду с поиском более эффективных форматов доставки.

Читайте также

«Отказ от соусов обошелся нам потерей клиентов»: 5 бизнес-ошибок основателя сервиса доставки еды

По данным «Сушиселл», предприниматели с опытом работы в доставке обычно быстрее выводят новые точки на плановые показатели. В компании связывают это с тем, что они уже знакомы с операционными процессами, управлением персоналом и спецификой рынка.

Одновременно участники рынка отмечают, что работать в доставке становится сложнее. Как ранее писал «Коммерсант», рестораны сталкиваются с ростом затрат на логистику и комиссии агрегаторов, из-за чего часть игроков пересматривает свои стратегии развития и сокращает присутствие в сегменте доставки.

При этом переход под федеральный бренд остается лишь одной из возможных стратегий. Некоторые предприниматели продолжают развивать собственые проекты, другие комбинируют несколько форматов работы, а часть делает ставку на франчайзинг, рассчитывая быстрее масштабировать бизнес.

Что это значит для бизнеса

Главный вывод этой истории — не рост популярности конкретной франшизы, а изменение поведения предпринимателей на зрелом рынке. По мере усиления конкуренции владельцы локальных компаний начинают чаще пересматривать привычную модель развития, сравнивая стоимость самостоятельного масштабирования с другими вариантами — партнерствами, франчайзингом или запуском нескольких брендов одновременно.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.

Темы
2026 бизнес еда Россия франшизы
Поделиться