Предприниматели, работающие на рынке доставки готовой еды, все чаще пересматривают стратегию развития бизнеса. Вместо масштабирования собственных брендов часть владельцев локальных служб доставки начинает сотрудничать с федеральными сетями. К такому выводу пришли в сети доставки суши «Сушиселл», проанализировав состав новых партнеров. Результатами наблюдений компания поделилась с «Инком».

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По данным сети, за последний год доля предпринимателей, которые до покупки франшизы уже развивали собственную доставку, выросла примерно на 5%. При этом речь не всегда идет о полном отказе от собственного бизнеса: часть партнеров сохраняет локальный бренд, а франшизу запускает как дополнительное направление.

В «Сушиселл» связывают эту тенденцию с ростом конкуренции на рынке доставки. По оценке компании, небольшим локальным игрокам становится сложнее конкурировать не только по цене, но и по скорости доставки, маркетингу, цифровым сервисам и программам лояльности. В результате часть предпринимателей начинает искать способы сократить расходы на развитие собственного бренда.

Аналитики рынка также отмечают усиление конкуренции в сегменте доставки готовой еды. По данным исследований РБК, рынок постепенно входит в стадию насыщения, а одним из заметных трендов становится развитие франчайзинговых моделей в регионах наряду с поиском более эффективных форматов доставки.

По данным «Сушиселл», предприниматели с опытом работы в доставке обычно быстрее выводят новые точки на плановые показатели. В компании связывают это с тем, что они уже знакомы с операционными процессами, управлением персоналом и спецификой рынка.

Одновременно участники рынка отмечают, что работать в доставке становится сложнее. Как ранее писал «Коммерсант», рестораны сталкиваются с ростом затрат на логистику и комиссии агрегаторов, из-за чего часть игроков пересматривает свои стратегии развития и сокращает присутствие в сегменте доставки.

При этом переход под федеральный бренд остается лишь одной из возможных стратегий. Некоторые предприниматели продолжают развивать собственые проекты, другие комбинируют несколько форматов работы, а часть делает ставку на франчайзинг, рассчитывая быстрее масштабировать бизнес.

Что это значит для бизнеса

Главный вывод этой истории — не рост популярности конкретной франшизы, а изменение поведения предпринимателей на зрелом рынке. По мере усиления конкуренции владельцы локальных компаний начинают чаще пересматривать привычную модель развития, сравнивая стоимость самостоятельного масштабирования с другими вариантами — партнерствами, франчайзингом или запуском нескольких брендов одновременно.

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