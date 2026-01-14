Гигантский конгломерат Saks Global, объединивший культовые универмаги Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus и Bergdorf Goodman, официально подал заявление о защите от банкротства. Это один из самых громких кризисов в секторе розничной торговли предметами роскоши в последние годы, причем он случился менее чем через год после создания самой компании, пишет Reuters.

Freepik

Несмотря на столь серьезный шаг, руководство Saks Global поспешило заверить клиентов, что магазины пока продолжат работу. Компании удалось обеспечить экстренное финансирование на $1,75 млрд и провести кадровые перестановки. Ричарда Бейкера, архитектора рискованного слияния, приведшего к долговому кризису, на посту генерального директора сменил опытный управленец Жоффруа ван Ремдонк, ранее возглавлявший Neiman Marcus.

Согласно судебным документам, поданным в Хьюстоне, активы и обязательства компании оцениваются в колоссальном диапазоне от $1 до $10 млрд. Процедура банкротства рассматривается как последний шанс для реструктуризации многомиллиардных долгов или поиска нового владельца — альтернативой может стать полное прекращение деятельности.

Финансовый план спасения включает немедленный кредит в $1 млрд от группы инвесторов и еще 240 млн в виде займа под залог активов. В случае успешного выхода из банкротства компания получит доступ к дополнительным $500 млн.

Список кредиторов Saks Global читается как «кто есть кто» в мире высокой моды: Chanel требует около $136 млн, Kering (владелец Gucci) — $60 млн, а LVMH — $26 млн. Всего же, по оценкам компании, число ее кредиторов может достигать $25 тыс.

Корни проблем лежат в сделке 2024 года по объединению Saks и Neiman Marcus. Изначально она задумывалась как создание нового лидера рынка, но финансирование в $2,7 млрд легло на компанию неподъемным долговым бременем.

Ситуацию усугубил общий спад на рынке люксовых товаров, задержки в расчетах с поставщиками и отток клиентов к конкурентам. В отчаянных попытках найти деньги Saks Global пришлось продать флагманский магазин в Беверли-Хиллз и пропустить выплату процентов по облигациям на сумму свыше $100 млн в конце декабря.