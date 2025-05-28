Начинающие и профессиональные художники бесплатно получили возможность воспользоваться студиями для работы и творчества в Москве. В дальнейшем их произведения будут представлены на выставке, а городской бизнес сможет делать им свои заказы. Подробности инициативы Агентства креативных индустрий (АКИ) — в распоряжении редакции «Инк.».

Первые 40 резидентов 28 мая заехали в творческие мастерские. Затем, в течение четырех месяцев художники смогут бесплатно использовать инфраструктуру студий и рабочие материалы, принимать участие в образовательных программах и выставках.

Новые рабочие места полностью оборудованы всем необходимым для резидентов. В их распоряжении не только помещения, но и необходимое оборудование — мольберты, гончарные круги, специальные зоны для сушки и грязных работ.

По словам руководителя АКИ Гюльнары Агамовой, проект стал ответом на запрос индустрии. «Мы неоднократно получали обращения о нехватке инфраструктуры для художников, и речь не только о выставочных площадках, но о доступных и профессионально оборудованных мастерских и хранилищах», — рассказала она. Поэтому было принято решение предоставить начинающим и профессиональным художникам студии от города

Распределение мест проходило на конкурсной основе, на первый поток резидентов «Московских мастерских» было подано порядка 200 заявок от столичных художников разных возрастов. Критериями для участия в конкурсном отборе было:

творческое портфолио,

статус самозанятого, ИП или юридического лица, работающего в столице.

Эксперты российской арт-индустрии отобрали первых резидентов, далее АКИ намерен проводить отбор на новый сезон каждые полгода.

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Кроме того, АКИ намерено связать сотрудников «Московских мастерских» и бизнес: художники будут получать заявки на оформление городских локаций и создание арт-объектов, целенаправленные запросы от предпринимателей, смогут участвовать в кросс-культурных проектах и выставках.

Также все резиденты получат доступ к образовательному треку АКИ, практико-ориентированной программе «Арт. Практикум». Она дает художникам инструменты и знания, необходимые для успешного продвижения своих работ в России и за рубежом, эффективного взаимодействия с институтами современного искусства, оформления портфолио.

​Кроме 35 мастерских в ТЦ «София» на северо-востоке города художники «Московских мастерских» смогут также воспользоваться творческими студиями в ЖК «Стремянный 2» на Павелецкой. Осенью они представят свои работы, созданные в рамках первого потока проекта, на специально организованной выставке.