Минпромторг России готовит обновление приказа о параллельном импорте, позволяющем ввозить иностранные товары в страну без разрешения правообладателя, сообщают «Известия». По словам одного из источников издания, к параллельному импорту допустят ограниченный список брендов, а не товарную категорию (одежду, косметику, и т. д.) полностью.

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Собеседник газеты, знакомый с ходом подготовки документа, отметил, что ведомство планирует урезать объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам.

В министерстве подтвердили, что обновленный приказ содержит информацию о кодах товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, часть из которых ограничена конкретными брендами. Изменения уже находятся на регистрации в Минюсте, рассказали в ведомстве.

«Параллельный импорт — это гибкий инструмент. По мере того как развивается отечественное производство недостающих позиций, нарастают поставки из дружественных стран и другие факторы, перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения», — добавили там.

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По словам собеседника газеты, министерство урезает этот канал поставок, так как отечественные производители постепенно заполняют рынок продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей.

Измененный подход также даст таможенникам больше возможностей контролировать ввоз товаров в Россию и противостоять контрафакту, отметили в ассоциации «Русбренд».

Постановление, отменяющее ответственность за параллельный импорт, было принято в начале марта 2022 года. В декабре глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с $4 млрд до $3 млрд в месяц, связав это с появлением аналогичных российских товаров и продукции из дружественных стран.