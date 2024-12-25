Минпромторг планирует обновить перечень товаров для параллельного импорта в первом квартале 2025 года. При этом, по словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, изменения будут носить точечный характер, а количество позиций будет сокращено.

«Перечень параллельного импорта — это динамично развивающийся документ. Мы планируем его очередное обновление в первом квартале 2025 года. Изменения будут носить точечный характер. При этом мы однозначно будем продолжать сокращать количество позиций в его рамках — это тенденция», — сообщил Алиханов.

По данным Минпромторга, за период действия механизма отмечено снижение объема ввозимой по параллельному импорту продукции с $4 млрд до $3 млрд в месяц. В большей степени это касается сегментов одежды и обуви, а также электроники.

Алиханов подчеркнул, что сокращение перечня должно происходить взвешенно, без ущерба для отечественных отраслей. Важно не допустить ситуации с дефицитом или отсутствием товаров для потребителей.

Минпромторг в сентябре опубликовал приказ о внесении изменений в документ. Помимо прочего, он был дополнен автокомпонентами для автомобилей южнокорейских брендов Kia и Hyundai.

Также из перечня убрали некоторые бренды продукции легкой промышленности. Позднее статс-секретарь, замглавы министерства Роман Чекушов сообщал, что Минпромторг готовит новые изменения в перечень товаров для параллельного импорта.

Напомним, что в начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Арменией за десять месяцев 2024 года составил $10,2 млрд. Это в два раза больше показателя 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.