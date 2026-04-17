Власти переводят разрешения для бизнеса в автоматический режим

Правительство переводит систему разрешений для бизнеса в цифровой формат, делая бывший эксперимент постоянной нормой. В 2026 году планируется внедрить автоматическое продление документов и пакетные заявки на «Госуслугах» — предприниматели смогут получать все необходимые разрешения одним запросом.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с главами деловых объединений подтвердил, что цель реформы — сделать административные процессы практически невидимыми для компаний.

Цифровизация уже дала результат: время ожидания лицензий сократилось в четыре раза — с полутора месяцев до десяти дней. Количество документов сократилось в пять раз, и теперь для запуска бизнеса часто достаточно двух документов.

Разрешения стали выдавать вдвое быстрее, а общее число онлайн-услуг на портале превысило 400. В текущем году власти намерены расширить практику проактивной работы, когда система сама продлевает разрешения для 70 видов деятельности без заявлений со стороны бизнеса.

Однако бизнес отмечает, что на местах цифровые изменения пока почти не ощущаются. Руководство «Опоры России» настаивает на необходимости срочно внедрять эти стандарты на уровне городов и муниципалитетов, где чиновники по-прежнему затягивают процессы.

В «Деловой России» и РСПП обращают внимание на проблему формальных отказов и слишком короткие сроки действия лицензий в ключевых отраслях. Например, инвесторы в Арктике и на Дальнем Востоке просят увеличить длительность разрешений на разведку недр, так как текущие сроки мешают планировать крупные проекты. Правительство пообещало проанализировать жалобы на необоснованные отказы и доработать систему, чтобы сократить влияние человеческого фактора.

