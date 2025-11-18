Заместитель главы Федерального казначейства Анна Катамадзе на правительственной конференции «Госзаказ для российских поставщиков» подтвердила, что наличие проблемы долгов госкомпаний перед малым бизнесом, пишет «Коммерсант».

Freepik

По словам чиновницы, гибкие сроки оплаты по закону о закупках госкомпаний (223-ФЗ) регулярно приводят к нарушениям платежной дисциплины, тогда как в госзакупках (44-ФЗ) действуют строгие нормативы.

Особую остроту проблема приобрела в условиях, когда малый и средний бизнес после 2022 года стал основным поставщиком промышленной и высокотехнологичной продукции для госсектора.

Многие предприятия столкнулись с тем, что госкомпании являются их единственными крупными заказчиками, а накопление дебиторской задолженности создает серьезную угрозу для финансовой устойчивости. При этом доступ к заемному финансированию для МСП остается ограниченным из-за высоких процентных ставок.

Ситуация осложняется тем, что госкомпании сами зачастую сталкиваются с кассовыми разрывами и нехваткой финансирования. Представители бизнеса также отмечают случаи преднамеренных задержек платежей, когда выгода от размещения средств на депозитах превышает возможные штрафные санкции.

В качестве конструктивного решения Казначейство предлагает поэтапную гармонизацию законодательства, начиная с внедрения электронного актирования по аналогии с успешно работающим механизмом в госзакупках. Эта система предусматривает автоматическую оплату после истечения фиксированного срока на приемку товаров или услуг.

Техническая готовность Федерального казначейства к реализации такой реформы уже подтверждена, что может стать первым шагом к восстановлению платежной дисциплины в отношениях между госкомпаниями и их поставщиками.