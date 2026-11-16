Министр финансов США Скотт Бессент призвал Nvidia назначить нового генерального директора со стороны и потребовал объяснений по поводу возможных нарушений экспортных ограничений при поставках ИИ-чипов в Китай. По данным Axios, Бессент также усомнился, не могла ли компания использовать сомнительные сделки для искусственного увеличения выручки.

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15 ноября Бессент заявил в эфире Fox News, что Nvidia необходима серьезная перестройка руководства, а нового генерального директора следует искать за пределами компании. Министр потребовал, чтобы совет директоров и независимые юристы в течение десяти дней дали объяснения по поводу соблюдения экспортных ограничений и сложившейся в Nvidia практики контроля за поставками.

В центре вопросов о поставках оказалась сингапурская Megaspeed, которую американские власти подозревают в переправке передовых процессоров китайским заказчикам в обход экспортных ограничений. Бессент допустил, что некоторые покупатели Nvidia могли действовать в интересах китайских компаний, используя подставные юридические лица. При этом министр не представил доказательств того, что сама Nvidia сознательно наращивала выручку за счет подобных сделок.

Кризис вокруг Nvidia разгорелся после публикаций о личных отношениях ее основателя Дженсена Хуанга с Элис Хуанг, бывшей руководительницей Megaspeed. Американские чиновники подозревают ее в связях с китайской разведкой, однако официально эти подозрения пока не подтверждены. Об отставке Дженсена Хуанга Nvidia объявила 12 ноября, хотя, согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), совет директоров принял его заявление об уходе днем ранее.

Временным руководителем стала финансовый директор Колетт Кресс. Независимое расследование продолжается, при этом совет Nvidia ранее заявлял об отсутствии оснований считать, что корпоративные секреты или национальная безопасность США пострадали.

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Дополнительные подробности расследования раскрыли власти Сингапура. Местное МВД сообщило, что еще в феврале 2025 года полиция совместно с таможенной службой начала проверку деятельности Megaspeed и связанных с ней лиц из-за возможного предоставления ложных сведений при покупке серверов. В феврале 2026 года следователи пришли к выводу, что доказательств причастности Элис Хуанг к предполагаемым нарушениям при оформлении этих закупок недостаточно. При этом расследование в отношении самой Megaspeed и шести других человек продолжается.

Тем не менее Элис Хуанг вынесли строгое предупреждение за предоставление заведомо недостоверных сведений о своей роли в Megaspeed и запретили повторный въезд в Сингапур. МВД подчеркнуло, что не расследовало ее возможную причастность к шпионажу. Сама Megaspeed сообщила, что Хуанг покинула компанию 30 августа 2025 года и больше не занимает в ней никаких должностей. Компания также наняла внешних юристов для собственного расследования сообщений о возможных нарушениях экспортных ограничений.

На фоне скандала в Конгрессе США усилились призывы ужесточить экспортные ограничения на поставки передовых ИИ-чипов в Китай. Американские законодатели добиваются ускоренного принятия нескольких ранее представленных инициатив. В частности, в центре обсуждения оказались четыре законопроекта:

AI Overwatch Act расширит полномочия Конгресса по контролю за экспортом ИИ-чипов;

Chip Security Act потребует отслеживать местонахождение процессоров;

Match Act направлен на согласование ограничений с союзниками США;

Remote Access Security Act позволит пресекать доступ китайских компаний к американским ускорителям через зарубежные дата-центры.

Часть инициатив могут включить в оборонный законопроект до конца года.

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Параллельно Вашингтон формирует международный механизм защиты технологических цепочек поставок. 15 ноября США и девять участников инициативы Pax Silica подписали Сан-Францисскую декларацию. В число партнеров вошли Япония, Великобритания, Индия, Южная Корея, Австралия, Израиль, Катар, ОАЭ и Сингапур.

Страны договорились совместно определять критически важные технологии и инфраструктуру для ИИ, защищать их от незаконного доступа и снижать зависимость от уязвимых каналов поставок. В первую очередь речь идет о полупроводниках, энергетике, сырье и вычислительной инфраструктуре.

Возвращение CEO Nvidia

Тем временем бывший CEO Nvidia Дженсен Хуанг обсуждает свое возвращение на пост с близкими союзниками. Представители технологического бизнеса намерены убедить совет директоров пересмотреть решение и рассчитывают заручиться поддержкой Белого дома.

Интернет-петиция Stand with Jensen к 16 ноября собрала более 150 тыс. подписей. В поддержку Хуанга публично выступили Илон Маск и несколько руководителей крупных технологических компаний. При этом личности и статус большинства подписантов организаторы независимо не проверяют.

Совету Nvidia предстоит определить дальнейшую стратегию компании перед публикацией квартальной отчетности 17 ноября. Финансовые результаты могут усилить внимание инвесторов к китайским поставкам и действующим ограничениям, но сами обвинения Бессента пока не подтверждают нарушений.

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