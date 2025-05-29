Соединенные Штаты начинают отзывать визы китайских студентов, находящихся на территории страны, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х.

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«США начнут аннулировать визы китайских студентов, включая тех, кто имеет связи с Коммунистической партией Китая или обучается по критически важным направлениям», — написал госсекретарь.

В официальном заявлении Госдепартамента Рубио уточнил, что ведомство будет сотрудничать с Министерством внутренней безопасности для активного аннулирования виз. Кроме того, планируется пересмотр критериев выдачи виз для усиления проверок заявлений из КНР и Гонконга.

В китайском внешнеполитическом ведомстве назвали такое решение американских властей незаконным. «Эта политическая и дискриминационная практика США продемонстрировала лицемерие так называемой свободы и открытости, которые США всегда пропагандировали, и лишь еще больше подорвет международный имидж США и национальную репутацию», — сказала представитель МИД КНР Мао Нин.

По данным Института международного образования, в 2023–2024 учебном году в США больше всего (20%) иностранных студентов в США прибыли именно из Китая, это около 23,5 тыс. человек.

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Ранее издание Politico со ссылкой на телеграмму Госдепа сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа распорядилась временно прекратить проведение новых собеседований для иностранных граждан, подающих заявки на студенческие визы в США.