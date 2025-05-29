Соединенные Штаты начинают отзывать визы китайских студентов, находящихся на территории страны, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х.
«США начнут аннулировать визы китайских студентов, включая тех, кто имеет связи с Коммунистической партией Китая или обучается по критически важным направлениям», — написал госсекретарь.
В официальном заявлении Госдепартамента Рубио уточнил, что ведомство будет сотрудничать с Министерством внутренней безопасности для активного аннулирования виз. Кроме того, планируется пересмотр критериев выдачи виз для усиления проверок заявлений из КНР и Гонконга.
В китайском внешнеполитическом ведомстве назвали такое решение американских властей незаконным. «Эта политическая и дискриминационная практика США продемонстрировала лицемерие так называемой свободы и открытости, которые США всегда пропагандировали, и лишь еще больше подорвет международный имидж США и национальную репутацию», — сказала представитель МИД КНР Мао Нин.
По данным Института международного образования, в 2023–2024 учебном году в США больше всего (20%) иностранных студентов в США прибыли именно из Китая, это около 23,5 тыс. человек.
Ранее издание Politico со ссылкой на телеграмму Госдепа сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа распорядилась временно прекратить проведение новых собеседований для иностранных граждан, подающих заявки на студенческие визы в США.