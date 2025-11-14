Каждый седьмой представитель поколения Z (15%) не намерен отмечать наступление Нового 2026 года. Этот показатель значительно превышает общероссийскую статистику, согласно которой от праздничных традиций планирует отказаться в среднем 8% населения, следует из исследования, проведенного сетью доставки «Много лосося» (входит в группу X5), с которым ознакомился ТАСС.

Эксперты, проводившие опрос, предполагают, что относительно высокий процент отказа от празднования среди зумеров может быть связан с изменением жизненных приоритетов этой возрастной группы.

На их решение влияют такие современные тренды, как повсеместный отказ от алкоголя, ориентация на здоровый образ жизни и предпочтение тихого, камерного досуга шумным застольям. При этом подавляющее большинство россиян (92%) все же сохраняют верность традиции и готовятся к празднованию.

Традиции vs современность: что будет на новогоднем столе

Исследователи также детально проанализировали гастрономические предпочтения россиян, выявив устойчивость классических праздничных атрибутов. Бессменным лидером новогоднего меню остается салат «Оливье», который планируют подавать на стол 84% респондентов.

Топ-6 самых популярных продуктов и напитков выглядит следующим образом:

1. Салат «Оливье» — 84%

2. Шампанское — 77%

3. Мандарины — 73%

4. Селедка под шубой — 69%

5. Салат «Мимоза» — 55%

6. Водка — 52%

При этом некоторые продукты, которые в массовом сознании считаются неотъемлемыми символами праздника, на деле пользуются меньшей популярностью. Так, бутерброды с красной икрой, несмотря на свой статусный имидж, будут присутствовать на столах лишь у 30% россиян. Еще менее востребованы бутерброды со шпротами — их выбрали только 19% опрошенных.

Любопытной поведенческой особенностью, выявленной в ходе исследования, стала привычка употреблять новогодние салаты еще до наступления самого праздника. 74% россиян признались, что начинают есть такие салаты, как «Оливье» и «Селедку под шубой», в предпраздничные дни.

Исследование было проведено по всей России с репрезентативной выборкой, в нем приняли участие более 3000 респондентов в возрасте от 18 лет.