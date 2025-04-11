По соседству с Лувром и будущим музеем Гуггенхайма на острове Саадият в Персидском заливе на следующей неделе откроется teamLab Phenomena Abu Dhabi — крупнейший музейный проект коллектива на сегодняшний день.

Все изображения предоставлены teamLab Phenomena Abu Dhabi

Само здание — низкая, извилистая белая структура, спроектированная teamLab Architects в сотрудничестве с MZ Architects, — представляет собой непрерывную органическую форму, задуманную как продолжение интерактивного опыта внутри. Но внутри нет ничего статического. С начала 2000-х годов коллектив из Токио создает среду, в которой растворяются границы между зрителем и произведением искусства.

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Внутри ни одно из произведений искусства не является фиксированной инсталляцией; вместо этого они возникают из меняющихся условий и реагируют на присутствие посетителя. teamLab описывает их как явления — взаимодействия света, воздуха, воды, температуры и звука, которые существуют только тогда, когда это позволяет окружающая среда. Посетители не просто рассматривают произведение, а взаимодействуют с ним, перемещаясь по увлекательным мультимедийным средам, которые имитируют поведение природных систем, представленных в них.

Пол также выполнен в трех измерениях, побуждая посетителей перемещаться всем телом как по сухим, так и по влажным зонам, наполненным светом, запахом и звуком, вовлеченным в то, что коллектив называет «спонтанным порядком». Затем пространство становится чем-то запоминающимся как ощущение или отпечаток, сформированный движением и восприятием.

Среди выдающихся произведений — монументальная сфера, парящая в захватывающей, светящейся красной камере. Названная Levitation Void, работа воплощает центральную идею музея о том, что энергия, а не масса, придает форму. Сфера ни на что не опирается и не подвешена — она просто находится в равновесии. Если ее коснуться, она начнет колебаться, тонуть или подниматься, а затем постепенно восстановится.

TeamLab описывает сферу как «порядок энергии», который рождается из условий комнаты. Это произведение искусства — состояние бытия, зависящее от окружающей среды.

Это чуткое поведение проявляется в переходных коридорах и обширных, похожих на пещеры пространствах. Ощущения непрерывно текут, иногда увлекая посетителей через узкие, извилистые проходы и в возвышающиеся залы, пронизанные колоннами, похожими на стволы деревьев, поднимающиеся из неровной земли.

Поверхности динамично реагируют на движение с помощью цвета, линий и света, и эффект получается захватывающим и часто несколько театральным, выверенным для создания смещающегося пространственного сознания, которое побуждает к интуитивному движению. Художники из TeamLab описывают это как проектирование для состояния, в котором пространство кажется непрерывным, а точка зрения движется вместе с вами.

В одном из таких пространств симулированное течение воды отображается через тонкие потоки света. Каждая из этих линий в реальном времени имитирует поведение жидкости, меняясь в ответ на движение. Когда посетители перемещаются по комнате, течения меняют направление или образуют вокруг людей водовороты.

На краю небольшой галереи рой мигающих огней — почти как цифровые светлячки — реагирует на движение. Это автономная абстракция, где каждая точка света имеет свой собственный цикл. При прикосновении или приближении ритм нарушается и становится случайным, но постепенно соседние огни начинают возвращаться к синхронности.

teamLab называет это спонтанным порядком, термином, заимствованным из биологии и сложных систем, где когерентность возникает без центрального контроля. Эффект кажется естественным и самоорганизующимся, как хореография птиц или мигание светлячков в лесу.

Огромный, но неглубокий бассейн образует одну из самых игривых и сенсорно насыщенных сред музея. Посетители пробираются через зеркальный сад, заполненный сверкающими овоидами, которые мягко покачивались в воде. При касании каждая форма излучает свет и музыкальный тон; другие, находящиеся рядом, синхронно отвечают цветом и звуком. Все пространство оживает в процессе взаимодействия — каждое движение посылает рябь, которая отражается от окружающих элементов и усиливается.

Еще одна комната с водой расширяет это ощущение резонанса, в ней проходит выставка TeamLab «En Tea». В затемненном помещении для чайных церемоний установлены плавающие лампы и светящиеся чашки с чаем, которые реагируют на прикосновения и процесс наливания. Свет начинает пульсировать в ритме с действиями посетителя, распространяясь по всему пространству.

Одной из самых физически интенсивных комнат в teamLab Phenomena является Biocosmos, где пол исчезает и заменяется большой сеткой, натянутой через пустоту. Когда посетители идут по ней, сетка мягко подпрыгивает под ними, усиливая дезориентацию. Над и вокруг нее цифровые проекции стай птиц летают в скоординированном движении, образуя то, что ощущается как единое целое.

teamLab опирается на исследования роевого интеллекта, создавая пространственную модель времени и формы, где разделенные элементы — птицы, ритмы, световые импульсы — действуют как единое целое. Результатом является ощущение нахождения полностью внутри системы.

Повторяющимся мотивом в музее и во многих работах teamLab по всему миру является вихрь, впервые вдохновленный водоворотами Наруто в Японии. В Абу-Даби эта идея принимает множество форм.

В одной комнате тысячи маленьких фольгированных воздушных шаров кружатся в воздушных потоках, которые непредсказуемо меняются, иногда хаотично, иногда закручиваясь по спирали вокруг центральной невидимой оси.

В другой — облака мыльных пузырей сливаются, поднимаются и растворяются, постоянно формируясь и распадаясь. В третьем месте лучи света сходятся в динамичный центральный вихрь движения. Эти работы исследуют вихрь как естественную силу и когнитивный феномен: способ осмысления движения и вовлечения тела в поток.

Естественные системы охватывают это пространство, попасть к которому можно с помощью подвешенного коврика из канатов.