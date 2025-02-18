С 1 марта выплаты военным пенсионерам проиндексируют с учетом фактической инфляции. Помимо обычных пенсий, адресаты получат и доплаты за январь и февраль, поскольку индексация была введена «задним числом». «Инк.» объясняет, кто получит повышенные пенсии в марте и на сколько их увеличат.

Кому повысят пенсии в марте 2025

Индексация затронет две категории получателей выплат: военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Речь идет о тех, кто получает выплаты от Минобороны, Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и других соответствующих ведомств. Как правило, это пенсии по выслуге лет или инвалидности.

Основные критерии для получения военной пенсии — увольнение со службы и наличие необходимого стажа. Размер пенсии рассчитывается на основе должности, звания, выслуги лет и предусмотренных надбавок. Также пенсии положены вдовам военнослужащих.

На сколько повысят военные пенсии

Индексация военных пенсий уже производилась в октябре 2024 года. Тогда выплаты увеличили на 5,1%. Но итоговая инфляция по итогам года оказалась выше прогнозируемой, поэтому президент России Владимир Путин распорядился повторно проиндексировать пенсии — как обычные, так и военные. Теперь выплаты повысят еще на 4,4% и совокупное увеличение составит 9,5%.

Для военных пенсий действует понижающий коэффициент (ПК). Это показатель, в соответствии с которым адресаты выплат получают часть от денежного довольствия. Чем выше коэффициент, тем больше итоговая сумма.

До повторной индексации ПК для военных пенсионеров в 2025 году составлял 89,83%. С марта коэффициент составит 93,59%, соответственно, вырастет итоговая выплата. В среднем повышение составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб. в зависимости от изначального размера пенсии.

Из чего будет складываться военная пенсия в марте

В марте военные пенсионеры получат сумму с учетом нового повышающего коэффициента, а также компенсации за первые два месяца, январь и февраль, поскольку индексация производилась «задним числом». На индексацию выделено 56,6 млрд руб. из федерального бюджета. С апреля военные пенсии уже будут начислять с учетом обоих этапов повышения.