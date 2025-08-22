В Лас-Вегасе (США) готовятся представить классику Голливуда «Волшебник страны Оз» в новом формате: в конце августа фильм покажут на гигантском экране, используя технологии искусственного интеллекта для полного погружения зрителей в атмосферу кино. Это обещает быть одной из самых зрелищных коллабораций между киностудией и технологической компанией с использованием ИИ.

thesphere.com

28 августа на арене «Сфера», бульвар Лас-Вегас-Стрип, покажут фильм «Волшебник страны Оз» 1939 года в новом формате: около 18 тыс. человек смогут оказаться в эпицентре вихревого торнадо, который по сюжету срывает дом Дороти в Канзасе и переносит его в Страну Манчкин. Для показа будут использовать гигантские светодиодные LED-панели, которые по размерам достигают высоты 22 этажей и могут охватить три футбольных поля, а также мощные вентиляторы, которые будут создавать эффект ветра и летящих предметов, имитируя смерч.

Цена билета за место стартует от $104. Чтобы показать приключения Дороти на арене «Сфера» — развлекательном комплексе в форме шара с передовыми технологиями — было задействовано более 2 тыс. человек из разных сфер деятельности: творческая команда состояла из руководителей Warner Bros. Discovery, исследователей Google DeepMind, ученых и художников по визуальным эффектам.

Читайте также ИИ-двойники начали заменять реальных актеров

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав вместе с руководителями студии и юристами выдвинул правила использования ИИ. В Голливуде опасаются, что ИИ может заменить творчество реальных актеров, поэтому компания использовала эту технологию, чтобы вдохнуть новую жизнь в классическую картину и подарить зрителям незабываемые впечатления, а не чтобы сэкономить на труде актеров. Так удалось не только сохранить творческий потенциал людей, но и внедрить передовые технологии в сферу своей деятельности.

Создатели шоу пользовались архивными материалами фильма: чертежами декораций, планом съемок фильма и рекламными фотографии.

Однако в кинокартину были внесены некоторые изменения. Например, когда Дороти и ее друзья встречаются с Волшебником в Изумрудном тронном зале, над зрителями нависает 200-футовая (60-метровая) зеленая голова с выпученными глазами и громким голосом, создавая более внушительный и запоминающийся образ, чем образ обычного актера в зеленом гриме.

«Всякий раз, когда мы вносили изменения, это было связано с тем, что мы хотели, чтобы зрители непосредственно испытали то, что переживала сама Дороти, — пояснил лауреат „Оскара“ Бен Гроссманн — руководитель визуальных эффектов картины. — Мы завершили то, что намеревались сделать создатели фильма, но были ограничены технологиями 1939 года».