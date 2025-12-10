Пока одни спорят, сколько мандаринов можно съесть без последствий, другие зарабатывают на новогоднем настроении. Рынок «праздничных» профессий в России снова ожил — вакансий больше, деньги реальнее, а работа максимально атмосферная. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

По данным «Авито Работа», в ноябре 2025 года число вакансий для ведущих мероприятий выросло на 55% год к году, а фотографам стали предлагать в среднем 60 349 руб./мес. Это не просто сезонная история, а полноценный рынок временной занятости, где можно прожить зиму не в офисном флуоресцентном свете, а среди гирлянд, мишуры и дедлайнов с запахом мандаринов.

Художник по росписи пряников (Санкт-Петербург).

Работа для тех, кто умеет превращать обычный пряник в произведение искусства и не паниковать перед глазурью. Нужно выводить снежинки, оленей и микроскопические узоры, иногда — по ТЗ заказчика. Занятость полная, доход — сдельный: в среднем от 50 тыс. до 80 тыс. руб./мес. Почти как офис, только вместо совещаний — сахарная пудра.

Упаковщик новогодних подарков (Москва).

Профессия для перфекционистов и тех, кто умеет завязать идеально симметричный бант с первого раза. Нужно упаковывать подарки, следить за материалами и не превращать ленту в клубок отчаяния. Платят 3,5 тыс. руб. за смену, опытным — до 4,5 тыс. руб. Работает схема «понедельник — вторник выходной», что зимой звучит как особый бонус.

Продавец-консультант на новогоднюю ярмарку (Москва).

Официальная работа — продавать подарки. Неофициальная — быть ходячей рекламой хорошего настроения. Нужно встречать гостей, советовать сувениры и с легкой улыбкой выдерживать фразу «я просто посмотрю» по 200 раз в день. Полная занятость с 1 декабря по 11 января, зарплата — от 100 тыс. руб. В комплекте — постоянный запах глинтвейна и риск уйти с работы с половиной ярмарки домой.

Фотограф на детские елки (Москва).

Работа для тех, кто умеет поймать идеальный кадр в условиях хаоса и летающего конфетти. Съемки утренников, живые эмоции, быстрая обработка и умение договориться с ребенком, который не хочет смотреть в объектив. Период — с 21 декабря по 3 января, средний доход — от 80 тыс. руб. за сезон, а рабочий график больше похож на марафон.

Аниматор Снегурочка (Москва).

Самая экспрессивная вакансия подборки. Нужно ездить по квартирам, громко радоваться, водить хороводы и встречать Новый год не с салатами, а в дороге между заказами. График — с 19 декабря по 4 января, пик — 31 декабря до двух ночи. Платят в среднем 65 — 80 тыс. руб, костюм выдают, возит водитель — праздник включен в условия труда.