Элизабет Гор — соучредитель платформы Hello Alice. При подборе персонала, к которому она подходила очень тщательно, предпринимательница собеседовала сотни людей. Так женщина выработала собственную, особую стратегию, позволяющую ей сразу разглядеть сотрудников, которые мыслят масштабно и думают об успехе компании. Нужно задать всего один вопрос.

Проект Hello Alice помогает предпринимателям получить доступ к финансированию и образованию. С помощью платформы поддержку получили уже 1,5 млн предпринимателей, компания выделила $52 млн в виде грантов. Сама Гор также была предпринимателем — резидентом в ООН. Она давно помогает предпринимателям в США и по всему миру строить свой бизнес и добиваться успеха.

При найме сотрудников Гор любит задавать один вопрос: «Как вы думаете, что мы делаем неправильно в нашей компании?»

Для Элизабет важно найти людей, которые мыслят масштабно и думают об успехе Hello Alice в будущем. «Как вы собираетесь продвигать цели нашей компании? Какие инновации они привносят?» — спрашивает Гор. По ее словам, спросить, что компания делает «неправильно», — это способ увидеть, активно ли кандидат думал о решении проблем и о том, как продвинуть компанию вперед.

Она также отмечает, что это способ увидеть, насколько человек подготовлен и какая у него трудовая этика. «Это покажет, что кандидаты выполнили свою „домашнюю работу“ и изучили компанию, в которой они теоретически хотят работать», — говорит Гор.

Наконец, стартапам иногда приходится быстро менять курс, чтобы удовлетворить потребности новых клиентов. Она утверждает, что этот вопрос помогает оценить, умеют ли кандидаты «думать на ходу». А формулировка ответа показывает, может ли соискатель быть уважительным. «То, как вы даете ответ, так же важно, как и то, что вы даете», — говорит она.

Было бы легко сформулировать ответ как «ну, ты отстой в этих пяти вещах», говорит она. Но это довольно подлый и снисходительный способ давать конструктивную критику. И это не способствует созданию позитивной рабочей среды.

Элизабет ищет людей, которые формулируют свой ответ примерно так: «Вот область роста, которую я бы рекомендовал». Необходимые ей сотрудники не будут говорить свысока, поскольку будут пытаться помочь компании улучшиться.

Многие предприниматели и топ-менеджеры используют «ключевой» вопрос на собеседованиях, который помогает им оценить потенциал кандидата. Генеральный директор Glassdoor Кристиан Сазерленд-Вонг любит спрашивать у соискателей: «О какой работе вы мечтаете?» На первый взгляд вопрос кажется очень простым, но неверный ответ может лишить человека шанса устроиться в компанию.