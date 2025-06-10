Овладение огнем — одно из поворотных событий в истории человечества. Эта стихия позволила нашим предкам согреваться холодными ночами, освещать темные пещеры и создавать более совершенные орудия труда. Традиционно считается, что главным толчком к приручению пламени стала кулинария. Термическая обработка пищи делала ее более безопасной, питательной и легко усвояемой. Однако недавние исследования в области палеоантропологии заставляют усомниться в этой, казалось бы, незыблемой истине.

Ученые десятилетиями считали: первобытные люди приручили огонь ради жареного мяса. Эта гипотеза — краеугольный камень в палеоантропологии. Она объясняла рост мозга, сокращение кишечника у Homo erectus и революцию в диете наших предков. Но новое исследование из Тель-Авивского университета внезапно перечеркивает привычную картину. Ответ оказался совсем не в кулинарии.

Для чего были нужны костры?

Команда археологов проанализировала редкие, но убедительные следы огня в девяти доисторических стоянках, датированных от 1,8 до 0,8 млн лет назад. Среди них — Эврон и Гешер Бнот Яаков в Израиле, а также участки в Африке и Испании. Казалось бы, следы костров — значит, жарили пищу. Но ученые не нашли ни обгоревших костей, ни признаков приготовления еды. Тогда зачем были эти костры?

Выяснилось: в этих стоянках всегда присутствовали останки крупных животных — слонов, бегемотов, носорогов. Один тушеный слон — это до 4 миллионов килокалорий. Такого ресурса было достаточно, чтобы прокормить группу из 30 человек на протяжении месяца. Но добыть — полдела. Нужно было сохранить. В эпоху хищников и жары разложение начиналось через часы.

Профессора Мики Бен-Дор и Ран Баркай выдвинули гипотезу: огонь был нужен не для жарки, а для консервации. Его разжигали, чтобы отпугивать хищников, обрабатывать мясо дымом и сушить жир. Это позволяло растянуть потребление туши на недели. Идея подтверждается этнографическими параллелями — современные охотники-собиратели делают то же самое.

Чтобы создать костер, нужно топливо, усилия, навыки. Энергетически это затратный процесс. Но если на кону тонна мяса и выживание группы — затраты оправданы. И только после этого, предположительно, огонь начали использовать и для готовки. Это объясняет редкие находки, вроде запеченного карпа в Гешер Бнот Яаков, возрастом около 780 000 лет.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, ломает доминирующую «кулинарную гипотезу». Оно вписывается в более широкую теорию, которую продвигает команда. Суть — в эволюционном переходе от охоты на крупных животных к меньшей дичи. Этот переход требовал новых способов извлечения энергии. И тут огонь стал ключевым фактором.

Таким образом, приручение огня — это не кухонная революция, а стратегия выживания. В мире, где мясо значило жизнь, его сохранность определяла судьбу рода. И лишь позже огонь стал универсальным инструментом — от приготовления пищи до изготовления орудий и освещения.

Теперь вопрос звучит иначе: не «когда мы начали готовить», а «как огонь помог нам стать теми, кто мы есть». Это переосмысление фундаментальных этапов антропогенеза, охоты, термической обработки, пищевой безопасности и когнитивной эволюции. Огонь оказался не только источником тепла, но и рубежом в борьбе за контроль над временем и ресурсами.

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